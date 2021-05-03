印度不甩新冠照樣選舉！莫迪不敵「唯一女首長」　飲恨西孟加拉邦

▲印度西孟加拉不少民眾不懼新冠疫情，排隊投票。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

印度在疫情嚴峻下仍堅持舉行地方選舉，如今選舉結果陸續公布，總理莫迪（Narendra Modi）所領導的印度人民黨（BJP）在西孟加拉邦落敗，勝出的則為印度唯一女性首席部長班納吉（Mamata Banerjee）所帶領的草根國大黨（TMC）。

綜合路透社與CNN報導，儘管印度疫情嚴峻，但總理莫迪非但沒有將抗疫視為首要任務，反而還全心準備選舉，而飽受批評。地方選舉自3月起分階段投票，如今選舉結果出爐，在西孟加拉邦執政10年的TMC，在294個議席中取得超過200席，贏得2/3的多數席位，未來將繼續主政。

▲在西孟加拉執政10年的草根國大黨深受民眾喜愛，不少人在現場手拿省長班納吉的照片，為其造勢。（圖／達志影像／美聯社）

已連任2屆省長職位的西孟加拉現任省長班納吉，在得知勝選結果後，高興地比出勝利手勢，她同時也是印度唯一的女性首席部長。而之前一直將重點放在西孟加拉、多次不顧新冠疫情，肆意舉辦大型集會拉票的BJP只獲得近80席，較2016年的3席大幅增加，成為當地最大在野黨。

西孟加拉這一次的選舉結果被視為選民在疫情下對莫迪與執政黨的一次評分，但也有不少專家抨擊聯邦選舉委員會，認為他們允許集會和投票的決定，導致大批民眾無視社交距離、不戴口罩就群聚參與政治活動，將再次引爆疫情。

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