LINE爆資安漏洞　又有7家日企認了！用戶個資「讓中國隨意看」

▲ 不只LINE存在個資外流中國的風險。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本通訊軟體LINE公司先前爆出中國外包公司技術人員未經用戶同意，擅自查看個資長達2年，但這可能只是冰山一角。外媒近期針對多家日企進行調查，其中竟有7家大型公司承認，用戶個資可能已經外流中國，還有2成企業拒絕接受訪問。

《產經新聞》1日針對117家日本企業進行問卷調查，其中包括金融業等7家公司被問及「是否存在用戶個資轉移中國或中國業者可存取個資的情況」時回答「有」，因有業務外包中國公司，對方可傳輸及查看資料。上述業者皆強調，個資管理符合隱私相關法律，也與中國業者簽訂保密協議，沒有任何問題。

然而，中國2017年通過《國家情報法》，第7條明定「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作」，意即中企若獲取用戶個資，北京當局可強制取得。政府相關人士指出，民間簽訂的保密協議在《國家情報法》下毫無意義。

儘管大部分受訪的企業皆表示，不存在個資外流中國的風險，但部分公司將客服中心設於中國，或將中國以外的業務輾轉外包中企，都可能是資安破口。此外，拒絕接受這項調查的企業也多達2成。明治大學公共政策教授湯淺墾道指出，有鑑於許多日企進軍中國，有必要進行全面清查，避免日本民眾個資落入中國手中。

專櫃熱銷！明星保養品7選1只要555