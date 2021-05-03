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新婚1年尪劈腿女閨蜜！　正宮竟「共享老公」爽PO片：最好的朋友

@sounseriousss

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original sound - Meloballbae

記者張寧倢／編譯

網路影音社群TikTok上一名國外女網友@sounseriousss表示，自己去年與老公結婚，第一個孩子也順利出生，然而，這時卻發現老公竟然和閨蜜正私下偷情，更娶了第2任老婆，但這名女網友的婚姻不但沒有因此破碎，與好友的感情反而更加融洽，甚至認為「沒有比跟這位好閨蜜共享老公更棒的事了。」

▲▼國外一名女網友大方和閨蜜共享老公。（圖／翻攝自TikTok／@sounseriousss）

▲國外一名女網友大方和閨蜜共享老公。（圖／翻攝自TikTok／@sounseriousss）

根據印尼媒體報導，這位穆斯林女網友先前在TikTok上發布影片解釋自己2020年過得如何，其中提到她年初和丈夫結婚之後，孩子順利出生，過著相當幸福的生活，直到丈夫娶了第2任老婆，因為對象不是別人，正是她的閨蜜。然而，她卻在影片中表示，現在她已無法想像，除了這位閨蜜之外，自己還能哪個女人共享老公。

▲▼國外一名女網友大方和閨蜜共享老公。（圖／翻攝自TikTok／@sounseriousss）

▲閨蜜和老公完婚後，兩人還出國同遊。（圖／翻攝自TikTok／@sounseriousss）

女網友表示，一開始得知這件事情也曾想過要離婚，但是她發現閨蜜能帶給老公幸福，而且自己也不想和其他女人分享愛情，經過一段時間的一夫多妻模式後，她發現自己比以前過得更快樂了，因為她和閨蜜可以去任何想去的地方，感情也比之前更好，甚至會一起出國旅遊，兩人現在互稱對方為「老婆閨蜜」（sisterwife）。女網友開心的說，「沒有比跟最好的朋友共享老公更棒的事了。」

▲▼國外一名女網友大方和閨蜜共享老公。（圖／翻攝自TikTok／@sounseriousss）

▲女網友稱，自己和閨蜜嫁給同一個老公後，感情比以前更好了。（圖／翻攝自TikTok／@sounseriousss）

報導指出，在穆斯林世界中，一夫多妻制是被允許的，但並非所有女性都能接受丈夫迎娶其他女人。許多網友在影片下方留言表示，讚許這名女網友的氣度，因為他們恐怕無法像她一樣大方。另外也有人說，「我也是穆斯林，但我絕不接受一夫多妻的婚姻。」

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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