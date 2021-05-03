8旬翁上髮廊「求電捲棒教學」　感人原因惹哭網：這就是真愛

▲爺爺向美髮師學習如何正確使用電捲棒。（圖／翻攝自Facebook／Hair Design By Britney）
記者陳怡靜／綜合報導
加拿大艾伯塔省（Alberta）一名年近80歲爺爺到當地一間髮廊，向美髮師學習如何使用電捲棒。爺爺透露，他的老伴因視力退化，時常在捲髮時不慎燙傷手，讓他相當心疼，打算學會這項技能，將來就能替妻子做造型。美髮師聽完這番話後為之動容，「從他身上我看到什麼是真愛，我很樂意教他」。
加拿大一間髮廊「Hair Design By Britney」上月23日在臉書粉專發文指出，當天店內出現一名可愛的爺爺，向美髮師們請教如何使用電捲棒。爺爺向他們說明，妻子平時用電捲棒時，經常不慎燙傷，讓他於心不忍，於是決定自行拜師學藝，將來就能替妻子做造型。
▲爺爺在一旁認真學習。（圖／翻攝自Facebook／Hair Design By Britney）
美髮師得知原因後，立刻被爺爺的真情所打動，手把手地教他如何正確使用避免燙傷，甚至還教爺爺如何刷睫毛膏。據《福斯新聞》報導，美髮師事後受訪透露，爺爺談起妻子眼神充滿著愛意，「他甜蜜地從錢包拿出照片，向大家炫耀她有多美麗、才華洋溢」，爺爺總共花了一小時學會用電捲棒和上睫毛膏。
美髮師也說，爺爺今年5月就要滿80歲，「我認為他相當勇敢，願意進入髮廊向美髮師學藝，我認為沒有太多男人願意這樣做。」在場其他人也都被爺爺的愛給打動，「我想，這就是真愛」。
This lovely gentleman came in today to learn how to curl his wife’s hair. His wife is unable to curl her own hair and...由 Hair Design By Britney 發佈於 2021年4月22日 星期四
網友們聽完爺爺的故事，都被他的真愛動容，「太暖心了，爺爺的妻子真幸運有這種老公」、「有這種貼心老公簡直人生勝利組，我的老公不曾對我這樣」、「這就是愛和承諾，相信你的妻子一定很美麗」。
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