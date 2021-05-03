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姜文、邦喬飛蜘蛛　雲南新種發現者致敬偶像盼「引起更多關注」

▲林業傑發現的李時珍隆頭蛛為首次由中國人發現的新品種。（圖／翻攝紅星新聞）

▲林業傑發現的李時珍隆頭蛛為首次由中國人發現的新品種。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸中科院動物研究所研究者林業傑近日在微博公布四個蜘蛛新品種，包括姜文雲斑蛛（E.jiangweni）、李時珍隆頭蛛（Eresus lishizheni）、邦喬飛雲斑蛛（Episinus bonjovi）、和羅琦美蒂蛛（Meotipa luoqiae。）其中，李時珍隆頭蛛是第一種由中國人所發現的隆頭蛛新種。

▲姜文雲斑蛛的取名方式是發現者林業傑向自己喜愛的導演致敬。（圖／翻攝紅星新聞）

▲姜文雲斑蛛的取名方式是發現者林業傑向自己喜愛的導演致敬。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，林業傑取的四個名字分別向博物學前輩和自己喜愛的導演及搖滾明星致敬。他表示，國內關注蜘蛛的人很少，希望這可以引起更多人關注，來保護生物的多樣性。

李時珍隆頭蛛是由中國人首度發現的新種，相較於一般隆頭蛛腹部為紅色，李時珍隆頭蛛罕見地全身發黑，而且，種群密度並不小，會結網，更喜歡在地上挖洞。林業傑提到，「因為喜歡待在洞里，所以人們並不常見到它。」

▲邦喬飛雲斑蛛（Episinus bonjovi）。（圖／翻攝紅星新聞）

▲邦喬飛雲斑蛛（Episinus bonjovi）。（圖／翻攝紅星新聞）

邦喬飛和羅琦則是林業傑最喜歡的搖滾樂團和搖滾歌手。林業傑指出，他感覺相對應的兩種蜘蛛，外形也很搖滾。此外，姜文是知名導演兼演員，以姜文命名新發現的蜘蛛，純粹是林業傑出於對他的喜愛。

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