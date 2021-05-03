達爾文港「租給中資集團99年」　澳洲啟動重新審查合約

▲ 達爾文港現由嵐橋集團租賃經營。（圖／Darwin Port）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲北部達爾文港為重要軍用港口，2015年由中國嵐橋集團（Landbridge Group）以5.06億澳幣（約新台幣109.1億元）的價碼取得長達99年的租賃經營權。由於嵐橋集團與共軍關係密切，澳洲國防部正重新評估這份租約。自坎培拉當局去年呼籲展開新冠病毒獨立溯源調查，與中國關係便持續惡化，此舉恐怕進一步加深二國緊張。

《路透社》3日報導，澳洲正商討是否以國安問題為由，迫使嵐橋放棄對達爾文港的經營權。根據《雪梨晨鋒報》，國防部長達頓（Peter Dutton）說明，澳洲國家安全委員會已要求國防部針對租約提出建議，目前正進行檢視。

嵐橋2015年競標取得經營權消息一出，白宮頓時陷入震驚，因為美軍在附近設有基地。當地媒體報導，時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）對此向當時的澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）表示憤怒，因滕博爾從未向他提起這筆交易。

事實上，現任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上週便曾預告，若國安威脅上升，將對港口所有權採取行動。澳洲約一年前改革外國投資法，賦予政府修改或寫入新條件的權力，就算交易已獲外資及審查委員會批准，也可強制撤資。

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