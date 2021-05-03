女網紅掛12樓慘叫突然墜下...男友也跳2死　友爆料：忌妒她比較紅

▲女子被鄰居拍到，整個人突然懸掛在12樓外。（圖／翻攝自Instagram與Twitter）

記者李振慧／綜合報導

玻利維亞近來發生一起不幸事件，一名女網紅和男友大吵一架後，拼命慘叫的她被鄰居目睹突然墜下12樓，男友後來也跟著跳下樓，導致2人當場身亡。朋友透露，2人雖然都小有名氣，可是男方一直忌妒女友比他有名，警方目前正在調查事件發生原因。

事件上月27日發生在聖塔克魯茲市(Santa Cruz de la Sierra)，女子莎拉(Sarah Arauco)與男友達格納(Dagner Rojas)，2人因為2009年至2013年參加當地競賽電視節目Calle 7，獲得名氣成為網紅，看似恩愛的2人沒想到發生慘案。

根據網路上影片可看到，莎拉整個人懸掛在12樓窗外，拼命大聲求救，而男友則就站在窗台上拉著她，不過莎拉後來仍不幸墜樓，男友也跟著跳下。鄰居表示，事發時曾聽到2人激烈的吵架聲，後來便發生墜樓事件。

朋友則透露，達格納十分忌妒莎拉在網路上的人氣比他高，不過2人仍然計畫5月要結婚。警方證實，從2人傷勢判斷，在墜樓前曾有過嚴重肢體衝突，暫時無法確定這是意外還是自殺事件，本案仍待調查中。

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