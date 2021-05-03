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岸邊全是偷渡船碎片！　美聖地牙哥怒海捲人釀3死27傷

▲▼聖地牙哥海岸發生船隻翻覆、碎裂意外，疑為偷渡客。（圖／達志影像／美聯社）

▲疑為偷渡客的船隻翻覆、斷裂。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

一艘船隻2日航行在美國聖地牙哥洛馬岬（Point Loma）半島沿岸時，意外傾斜翻覆並在海中斷裂，目前已造成3人死亡，另有二十多人住院。

據《美聯社》報導，聖地牙哥消防局（San Diego Fire-Rescue Department）稱，美國海岸警衛隊（U.S. Coast Guard）和其他救援機構在早上約10點接獲報案。救生員羅梅羅（Rick Romero）表示，報案電話中說明船上「只有少數人」，但當救援隊伍到達現場後，發現實際上有更多人，救援情況比想像中困難，「已經有人掉入水中，被暗流吸住而淹死了。」

羅梅羅說明，有7人從海中被救起，其中有3人已死亡，此外有1人從海邊峭壁上被救出，另有22人設法靠著自己的力量上岸，最終共有27人送醫，原因包括「體溫過低」等多種因素。他也補充，救難團隊到達現場時，船基本上已經被打碎，而且現場颳風又寒冷，海浪還衝至5～6英尺高，救援環境相當惡劣。

目前船上的所有人員皆已查明下落，不過救援隊的飛機仍持續在當地搜索數小時，以尋找其他可能的倖存者。

▲▼聖地牙哥海岸發生船隻翻覆、碎裂意外，疑為偷渡客。（圖／達志影像／美聯社）

▲船隻碎片。（圖／達志影像／美聯社）

美國海關及邊境保護局（US Border Patrol）的監督人員斯蒂芬森（Jeff Stephenson）表示，「從我們的角度來看，所有跡象都顯示這是一艘走私船，但我們還沒確認他們的國籍」。這群人擠在一艘長40英尺（約12公尺）、有客艙的遊艇上，雖比走私者經常使用的典型遊艇還大，但極可能是為了混淆視聽，而使用更大、更符合常規的船隻來偷渡。

當地官員已在醫院準備與倖存者面談，其中包括疑為走私者的船長，若調查屬實，走私者將受到聯邦法律制裁，而偷渡者將被驅逐出境。

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