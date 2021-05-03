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AZ疫苗「全身麻痺」連環爆！55歲警急送加護病房　女警腦出血病危

▲▼南韓警消依安排接種新冠疫苗，卻連續傳出2起嚴重副作用案例。（示意圖／路透社）

▲南韓警消依安排接種新冠疫苗，卻連續傳出2起嚴重副作用案例。（示意圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓近日阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗異常副作用災情頻傳，就連警界都開始掀起「拒打」風潮！一名55歲的派出所警官4月底接種AZ疫苗，沒想到才經過2天，手臂就出現麻痺症狀，之後麻痺感逐漸擴散至全身，緊急移送加護病房，然而上周也有一名女警接種AZ疫苗後出現腦出血，至今仍未恢復意識。

根據《韓聯社》報導，全羅北道警察廳今（3）日指出，隸屬於金堤警察署某派出所的55歲A姓警監，於4月28日安排接種AZ疫苗，原本完成接種後並未出現任何異常副作用與症狀，沒想到2天以後，於5月1日前往某商店購物時，右手突然出現麻痺感，接著擴及至手臂、甚至是上半身，最後只好送醫治療，住進加護病房接受觀察。

警方相關人士表示，「目前仍未確認A某接種疫苗與半身麻痺之間有何關係性，若要釐清正確的原因，還需要經過後續的調查。」

報導指出，該起案例已經是南韓政府從4月26日開放警察與消防人員接種新冠疫苗後的第2起嚴重副作用案例！隸屬京畿南部警察廳的女警官B某餘4月29日接種AZ疫苗後的當天下午出現輕微頭痛，之後逐漸出現麻痺症狀，送醫後被診斷為腦部出血，經過手術後至今仍未恢復意識。

▲▼南韓警察,韓國警察,警方（圖／CFP）

▲南韓警界開始接種新冠疫苗，卻在短時間內出現2起嚴重副作用案例。（圖／CFP）

對此，全羅北道警察署某名指揮幹部表示，「在警消納接種對象前，就發生許多類似症狀的案例，如今我們組織內也有同袍發生這種事，內心相當複雜！（我們認為）比起儘快接種疫苗，還是先做好遵守現行生活中的防疫規則還比較重要。」

據悉，先前一名在江原道旌善郡保健所（衛生所）負責安排確診者隔離與載運工作的29歲公務員，在接種AZ疫苗後首先出現牙齒顫抖、發冷，服用解熱劑後左手臂出現肌肉痠痛，之後左手臂與臉部出現紅斑，就醫檢查後被診斷為後天性的嚴重貧血，須接受骨髓移植。

而更早之前，一名女護理師在接種AZ疫苗後也出現四肢麻痺的症狀，其丈夫向青瓦台官網發起請願，抱怨政府針對疫苗副作用根本毫無對策，補償方針也是「看得到、吃不到」。對此，總統文在寅指示相關當局研擬對策。

►AZ疫苗爆嚴重貧血！韓29歲公務員須「移植骨髓」　血小板跌到剩4千
►韓AZ疫苗又傳災情！護理師接種後「四肢麻痺」　丈夫批政府不負責

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