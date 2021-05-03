北韓猛轟拜登政策！白宮幕僚解釋：目標在解決問題，而非製造敵對

▲美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從美國白宮發言人莎琪（Jennifer Psaki）在空軍一號透露，拜登政府已全面完成對北韓（朝鮮）戰略與政策的檢討工作後，北韓透過外務省美國事務局長權正根（권정근，音譯）痛批美國「犯下巨大失誤」。對此，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）解釋，美國的戰略宗旨並不在於與北韓形成敵對關係，而是將解決問題設為目標。

根據《韓聯社》報導，蘇利文於當地時間2日登上美國廣播公司（ABC）新聞節目「本週」（This Week），接受資深記者拉達茲（Martha Raddatz）的提問。針對北韓對於拜登上周國會演說的反應，他解釋，「我們（美國）的對北韓戰略政策並非以敵對為宗旨，而是將解決問題設為目標，這個目標指的是促使韓半島（朝鮮半島）達成全面性的無核化。」

蘇利文補充，拜登政府對北韓將會採取與川普、歐巴馬時期截然不同的戰略，「我們已做好準備，透過外交手段來達成此項終極目標，在邁向達成目標的道路上，已致力準備好各種經過調整、具實用性且更講求慎重的方針，以求縮減北韓核武所帶來的威脅。」

▲拜登的行政團隊認為，歐巴馬與川普的對北韓戰略，最後皆走向失敗。（圖／達志影像／美聯社）

報導分析，蘇利文雖在節目中不斷強調，美國拜登已準備好透過外交手段與北韓對話，然而在檢討戰略與政策的過程中，卻始終沒有祭出令北韓感興趣的策略，如撤回敵對北韓政策，以及解除相關的經濟制裁措施，這種現象正顯示出美國朝野間仍對鬆綁對北韓的制裁相當反感，且認為就算美國首先釋出善意，北韓也絕非如此輕易回覆對話。

平壤當局在對華府的外交政策上不斷強調「強對強、善對善」的原則，因此雙方在短期內恐怕仍舊無法達成對話，維持硬碰硬的緊張局勢。

而根據韓媒《News1》的分析，南韓文在寅政府此時宛如夾心三明治，眼看任期剩下不到一年，不僅在對內要積極防堵脫北者團體向北韓空飄傳單，以挽回處於惡化中的兩韓關係，在對外還得與美國針對北韓核武問題積極協調、溝通，可謂是焦頭爛額。

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