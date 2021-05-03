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印度鬧氧氣荒　「家中製氧」教學片狂吸70萬人觀看！醫揭2後果

記者葉睿涵／綜合報導

印度已連續超過10天每日新增近40萬確診新冠病例，導致當地醫療崩潰，氧氣等物資嚴重短缺。深陷困境的民眾竟突發奇想，嘗試在家中自製氧氣保命，YouTube上相關教學影片也吸引了超過70萬人收看，但醫生與科學家紛紛警告，試圖在家中製造醫用氧氣存在巨大風險。

▲▼印度民眾家中自製氧氣。（圖／翻攝自YouTube／Rahul Soni）

▲印度爆出氧氣荒，民眾紛紛上網學習如何在家中自製氧氣。（圖／翻攝自YouTube／Rahul Soni）

綜合路透社與《印度時報》報導，Google的搜尋數據顯示，隨著印度爆出氧氣荒，「如何自行在家中自製氧氣」的搜索量在4月25日達到頂峰，YouTube上一支展示如何通過電解方式製氧的教學影片也吸引了超過70萬人觀看。

▲▼印度民眾家中自製氧氣。（圖／翻攝自YouTube／The Hindu BusinessLine）

▲YouTube上教導民眾如何自製氧氣的影片數量劇增。（圖／翻攝自YouTube／The Hindu BusinessLine）

這樣的現象讓醫生與科學家都感到十分擔心。印度南坦米爾納杜邦醫學會秘書長拉維庫瑪（A. Ravikumar）表示，通過濃縮器生產醫用氧氣確實可行，但在家中嘗試任何方法自行製氧會產生許多風險，如可能吸入有毒氣體、發生爆炸等。

印度醫學研究理事會（ICMR）與國家流行病學研究所的科學家巴特納加（Tarun Bhatnagar）表示，自製氧氣是「未經檢驗且不可靠的」，而且如果民眾因為嘗試這種方法，而導致延誤就醫的話，反而會帶來更多不堪設想的後果。

►聽《宇宙人外信》Podcast中英日韓四聲道聊時事

 
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