北韓指揮家惹禍！笑金正恩「表演爛還稱讚」　遭90發子彈打成肉醬





▲北韓某合唱團指揮家因說三道四，遭金正恩下令軍人持步槍連射90發慘死。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓領導人金正恩此前傳出處決高官的手法兇殘，近日又被爆料因一名指揮家的一番話惹怒了他，因此下令軍隊在所有人面前以90槍連發「當眾處決」，將該名指揮家打成「肉醬」後裝進麻袋草草了事，不過這件事並未得到官方或正式管道證實。

根據馬來西亞《中國報》引述資深脫北記者朱成夏在YouTube上透露的內容，表示北韓首都平壤今年2月底其實才發生一起兇殘的處決式濺。2月16日被稱為光明星節，此日為前領導人金正日的誕辰，當天金正恩和李雪主前往錦秀山太陽宮參拜後，轉往萬壽台藝術劇場觀賞表演，這也是李雪主一年多來首次公開露面。

朱成夏指出和當地消息人士通話後再三確認這條線報，金正恩在當天表演結束對一名皮影戲的表演者大家讚賞，但事後檢討會時國家功勳合唱團指揮家柳賢宇（通話時稱趙賢宇）聽到金正恩的，竟嗤之以鼻地表示表演得那麼爛，「竟然稱讚得下去，真是什麼事都可以稱讚欸！」

結果金正恩得知此事，便召集所有當天的藝術人員和團隊，在眾人面前將柳賢宇綁起來，並命令3名手持AK-47自動步槍的士兵，在10公尺外朝柳涉及，並清空彈匣內所有子彈。據了解，北韓的AK-47自動步槍每個彈匣最多可裝30顆子彈。

朱成夏2002年脫北進入南韓後，在《東亞日報》擔任朝鮮領域專欄記者長達19年，他再三強調此條消息「絲毫沒有誤報的可能性」，因為事前已經經過再三驗證和確認。