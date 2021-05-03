　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

NASA逾50年首次！SpacceX太空船夜間濺落海上　「商業載人」更近了

文／中央社華盛頓2日綜合外電報導

載著4名太空人返回地球的太空探索科技公司（SpaceX）天龍（Crew Dragon）太空艙今天凌晨降落在美國佛州外海。這是美國國家航空暨太空總署50多年來第一次夜間海上降落。

法新社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，這群太空人在國際太空站（ISS）進行近6個月任務後返回地球，據報他們感覺狀況良好。

▲▼全程直播！NASA逾50年首見 SpaceX太空船夜間降落海上。（圖／路透）

▲▼SpaceX太空船凌晨濺落在美國佛州外海。（圖／路透）

▲▼全程直播！NASA逾50年首見 SpaceX太空船夜間降落海上。（圖／路透）

NASA的WB-57高空研究飛機傳回的夜視影像顯示，太空艙離開ISS後經過6小時半的飛行，於凌晨2時56分（台灣時間下午2時56分）降落在佛羅里達州巴拿馬市（Panama City）外海的墨西哥灣（Gulf of Mexico）海面。

大約半小時後，回收船Go Navigator上的團隊就收回太空艙，將它吊上甲板。

這是繼1968年12月27日阿波羅8號（Apollo 8）人員返抵太平洋（Pacific Ocean）之後，NASA第一次實施夜間海上降落。

▲▼全程直播！NASA逾50年首見 SpaceX太空船夜間降落海上。（圖／路透）

▲SpaceX任務中的4名太空人已成功返回地球。（圖／達志影像／美聯社）

太空船指揮官霍普金斯（Michael Hopkins）是艙口打開後第一個現身的人，他踏上甲板後小小舞動一番。很快地NASA太空人葛洛佛（Victor Glover）也離開太空艙。

霍普金斯在NASA一段推文中表示：「我們想代表Crew-1任務成員與我們的家屬向您們致謝…當人們團結起來，就能完成了不得的事。你們都是改變世界的人。恭喜。回來真好。」

太空艙內另外兩人為NASA太空人華克（Shannon Walker）和日籍太空人野口聰一。

NASA新任署長尼爾森（Bill Nelson）表示歡迎4人回家，同時恭喜NASA和SpaceX團隊，讚揚他們努力確保太空人安全且成功降落海面。

尼爾森說：「我們又為美國以及我們的商業與國際夥伴，完成一項令人難以置信的太空飛行。安全又可靠地往來國際太空站，正是NASA啟動商業載人計畫（commercial crew program）時的願景。」

ET快訊
新冠病毒「超級免疫者」出現了　體內抗體含量遠超一般人
松山之亂「小弟的小弟」闖派出所犯江湖大忌　四海幫大老擬除名
快訊／高雄男狠砍妻8刀　鮮血噴整牆！打電話自首：我殺人了
15年前演《花樣》爆紅！唐治平暴瘦近況曝光　現蹤公園唸經轉佛
諾富特群聚疫調拼圖就差案1120　台大醫：台灣進入社區感染

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

15歲少年遭「爆頭搶劫」38秒影片曝！　高個男尾隨進電梯猛揮重拳

韓國執政黨黨魁選舉　「對日強硬派」宋永吉0.4％之差勝選

NASA逾50年首次！SpacceX太空船夜間濺落海上　「商業載人」更近了

伊媒：美國同意解凍伊朗70億美元換回4名美國人！　白宮幕僚長回應

英首相官邸770萬裝潢金主付！強生連嬰兒保母費都拗　醜聞衝擊選情

緬甸軍事政變逾3個月！示威者喊「春天革命」　安全部隊開槍釀8死

西非國家尼日西南部軍隊遇襲　「不明槍手」射殺軍人16死6傷

美啟動撤軍！阿富汗政府軍各地激戰塔利班　逾百名叛亂分子喪命

醫生連拚15小時救人！一脫防護衣全是水　「濕身照」讓13萬人推爆

驚世發現！史上首具「懷孕木乃伊」曝　科學家見小腳丫傻了

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

黑衣男拿鐵棍叫囂！大叔衝出店　手揮「更大支的」...他急後退落跑

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

壓制7旬失智婦！美警用力扭手臂 事後重溫「逮捕畫面」模仿骨折聲

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

15歲少年遭「爆頭搶劫」38秒影片曝！　高個男尾隨進電梯猛揮重拳

韓國執政黨黨魁選舉　「對日強硬派」宋永吉0.4％之差勝選

NASA逾50年首次！SpacceX太空船夜間濺落海上　「商業載人」更近了

伊媒：美國同意解凍伊朗70億美元換回4名美國人！　白宮幕僚長回應

英首相官邸770萬裝潢金主付！強生連嬰兒保母費都拗　醜聞衝擊選情

緬甸軍事政變逾3個月！示威者喊「春天革命」　安全部隊開槍釀8死

西非國家尼日西南部軍隊遇襲　「不明槍手」射殺軍人16死6傷

美啟動撤軍！阿富汗政府軍各地激戰塔利班　逾百名叛亂分子喪命

醫生連拚15小時救人！一脫防護衣全是水　「濕身照」讓13萬人推爆

驚世發現！史上首具「懷孕木乃伊」曝　科學家見小腳丫傻了

台股飆漲難下手？買優質台股基金跟著賺！

最後呼籲小資趕緊手刀包色包款！D+AF寵愛媽咪人氣美鞋5折起　滿額再抽「愛馬仕唇膏」

基層警：許書桓刪96秒影片還有「壓力來源」　2關鍵曝疑點

陸網高喊抵制台積電！　業界專家1.3萬長文批：無知

蕭敬騰父親「撞臉泰國網紅」　網一看傻了：真的超像！

陳鎮川一家3口團聚！450萬代孕產子：等到你了　張小燕現雙滿月趴

台灣醫院愛開刀原因曝　教授點破「全民肥羊」內幕

15歲少年遭「爆頭搶劫」38秒影片曝！　高個男尾隨進電梯猛揮重拳

高雄天降不明火星！「中國人」招牌燒了　理容院短裙女員工驚逃

大谷首度單場2盜！還盜上三壘　再次重現「棒球之神」紀錄

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

國際熱門新聞

台灣支援了　印網：你們才是朋友

新冠病毒「超級免疫者」出現了

史上首具懷孕木乃伊！科學家見小腳丫傻了

醫生拚救人　濕身照讓13萬人推爆

科學家3月就警告快封城！莫迪不聽勸害慘印度

台灣旅客15日起入境土耳其　無需PCR陰性證明

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

美智庫：中共恐攻台　奪取半導體產業

英首相官邸770萬裝潢費爆違規　強生醜聞衝擊選情

阿富汗政府軍激戰塔利班 逾百人喪命

泰王子遭爆「發展遲緩」恐成阿斗國王

緬甸軍事政變逾3個月　安全部隊開槍至少8死

他鏡頭前目睹「女友床戰高帥男」崩潰

伊媒傳美國同意「天價換回4國民」　白宮回應了

更多熱門

相關新聞

伊媒傳美國同意「天價換回4國民」　白宮回應了

伊媒傳美國同意「天價換回4國民」　白宮回應了

伊朗媒體稍早報導德黑蘭當局與華府之間達成換囚協議，但美國白宮幕僚長克蘭今天否認這項報導，伊朗駐聯合國大使塔赫特-拉凡奇也說未能證實消息。

阿富汗政府軍激戰塔利班 逾百人喪命

阿富汗政府軍激戰塔利班 逾百人喪命

除草驚動「殺人蜂」　他慘遭圍攻螫死

除草驚動「殺人蜂」　他慘遭圍攻螫死

SpaceX太空人返航！執行任務167天破紀錄

SpaceX太空人返航！執行任務167天破紀錄

佛奇建議印度效仿中國「3招阻疫情」

佛奇建議印度效仿中國「3招阻疫情」

關鍵字：

NASASpaceX太空船美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

猝死大胃王泡泡龍也這樣！150kg吃播主「整臉發黑」

《全明星》MVP被轟　嘉賓回應：有人罵髒話

大雨來了！午後雨區擴大　鋒面周三快閃「全台有獎」

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

貓同事趴孕肚　聽到有寶寶秒折手

台灣支援了　印網：你們才是朋友

荳荳「對不起，我快撐不下去了」

新冠病毒「超級免疫者」出現了

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

雷／《文森佐》結局！4人領便當　玉澤演死法超殘

頭痛3個月！40歲男腦內全是寄生蟲

陸男駕橡皮艇偷渡　3種下場曝光

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

更多

最夯影音

更多
花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下
福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面