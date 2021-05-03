驚世發現！史上首具「懷孕木乃伊」曝　科學家見小腳丫傻了

▲波蘭科學家發現史上首具懷孕木乃伊。（圖／路透社，下同。）



記者曾羿翔／綜合報導



波蘭科學團隊近日發現了史上首具「孕婦的木乃伊」，且保存良好。該具木乃伊歷史可追溯到公元前一世紀的埃及，科學團隊指出，這相當出乎意料，會發現是因為在掃描時，在腹腔意外發現疑似嬰兒「小腳骨頭」的影像。據了解，該具木乃伊的身分本來一直被解讀為男性祭司，如今結果大逆轉。

綜合外媒報導，木乃伊的真實身分是一名女性，推測死亡時的年紀在20至30歲之間，研究團隊還指出，該女性在生前已懷孕6.5到7.5個月。研究人員艾斯蒙德（Wojciech Ejsmond）說，子宮內胎兒在木乃伊製作過程並沒有被取出，也讓這具木乃伊變成獨一無二，「是世界上首具被確認子宮內有胎兒的木乃伊」。

▲木乃伊的真實身分是一名女性，推測死亡時的年紀在20至30歲之間。（圖／路透社）



報導也指出，這具女性木乃伊的肝、肺、腸胃以及心臟都曾被挖出進行防腐再放回，在當時的埃及是很常見的製作方法，但意外的是子宮中的胎兒並沒有被取出。女性木乃伊保存情況可說是相當良好，配有相當豐富的護身符等貴重飾品，但脖子有損傷，科學團隊指出，脖子損傷的原因可能是遭到19世紀盜墓商人所破壞，研判女子生前家境不差。

事實上，該具木乃伊早在1826年就被捐贈到波蘭的華沙大學（Uniwersytet Warszawski），棺木上的銘文顯示身分是一位男性祭司，如今結果逆轉，波蘭科學團隊表示，現在希望可透過保存在木乃伊軟組織中的少量血液樣本，找出真正死亡原因。

▼這具木乃伊的身分原本一直被解讀為男性祭司，如今結果大逆轉。

