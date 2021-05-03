快訊／桃園凌晨大停電　居民集體崩潰哀號：連手機都沒訊號

▲桃園凌晨驚傳大停電，甚至有居民崩潰：「連手機都沒訊號。」（圖／翻攝自我是大竹人）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市3日凌晨驚傳大區域停電消息，許多網友在臉書地方社團、批踢踢等上傳災情，包含中壢、蘆竹、楊梅、八德、平鎮均有網友回報。台電表示，停電原因仍在排查中。

有網友在臉書留言說，「好扯，桃園大停電，連手機通話都沒訊號」、「埔心停電也是，想知道原因」、「以大竹為中心，大園埔心，中壢新生路都停」、「內壢火車站附近大停電」、「我剛剛打市民電話通了，說前往排除中，不確定什麼時候會好」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友在臉書回報災情。（圖／翻攝自我是大竹人）

也有人在批踢踢說「十二點整停電 還以為是計畫性的」、「內壢電還沒來，哭啊」、「楊梅跟八德好像也是」、「內壢恢復不到一分鐘又停了」、「內壢消防車的聲音響不停」、「還好我老家沒事，伺服器還可以連」。

新聞發布後，也有網友在《ETtoday新聞雲》表示，「還有人卡在電梯內，電快來」、「桃園一片黑漆漆」、「我快熱死了」、「快熱死，連個電扇都沒辦法吹」。

【0100更新】

臉書粉絲團《我是中壢人》表示，台電表示，是16萬瓦高壓電跳電造成大停電。詳細原因仍要確定

▼網友在臉書回傳停電消息。（圖／翻攝自我是中壢人）