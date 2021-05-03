出身南投87水災受災戶　愛妮雅集團老總捐180萬助故鄉弱勢

▲愛妮雅化妝品捐助弱勢喪葬費百萬元，南投縣長林明溱（左）回贈感謝狀。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

愛妮雅化妝品集團總裁陳威中出身南投偏村，且為62年前87水災受災戶子弟，曾受社會扶助的他在事業有成後，積極投身公益事業，也不忘回饋故鄉，日前慷慨捐出100萬元善款，幫助弱勢家庭減輕喪葬費用負擔，加上縣內救難、長照安養等單位，合計捐贈180萬元。

南投縣長林明溱2日下午由縣府社會及勞動處長林志忠陪同，前往新北市新莊區頤品大飯店，出席「2021愛妮雅化妝品集團暨銘傳大學愛慕妮散播愛公益聯合記者會」，代表接受陳威中捐款，林明溱也致贈感謝狀及紀念品，表達謝忱。

身為南投名間鄉新民村子弟的陳威中表示，家中是87水災受災戶，曾受社會扶助，母親從小就訓示要感恩圖報、回饋社會，幫助弱勢家庭，因此創業以來一直謹遵母訓從事社會公益，並鼓勵員工投入，多年來已蔚為公司文化。

▲愛妮雅化妝品捐助南投弱勢、救難等單位180萬元善款。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，本次愛妮雅集團集結公司、員工和產學合作成果，募集到1,056萬2千元善款，捐贈給南投縣府等20個單位；其中100萬元為南投縣弱勢家庭喪葬費用專款，另也捐款給名間鄉公所、南投縣救難協會、名間華山基金會和草屯社區發展協會等，合計金額約80萬元。

林明溱說，陳威中創立愛妮雅化妝品集團已46個年頭，多年來善盡企業社會責任，持續捐款幫助縣內弱勢家庭治喪，善行足堪表率，期待藉此喚起社會各界響應，一起關懷弱勢，讓需要幫助的家庭感受社會溫暖。



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