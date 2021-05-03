「社區病毒比想像中多」　台大醫：出現這情況就是多點爆發前兆

▲台大兒童醫院院長、感染症醫學會名譽理事長黃立民醫師。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

華航諾富特案確診數超越部桃群聚事件，目前累積24人確診，社區警戒至少要觀察到5月中。台大兒童醫院院長、感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，「台灣社區病毒比想像中多」，呼籲全台院所遇到呼吸道症狀個案就要快點採檢，而若在不同地點診斷出3名以上個案，就是疫情多點爆發前兆。

陳時中表示，華航諾富特案群聚事件還是以家庭群聚為主，社區匡列人數不及部桃事件4888人，還要持續監測是否會隨著時間演變再擴大。而第一波首要觀察的就是諾富特房務女主管的子女案1134、1136，兩人在確診前曾在社區活動2、3天，也曾搭台北捷運、公車，呼籲民眾提高警覺。

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華航諾富特案6家庭群聚，分別為案1078機師與妻子案1121；飛澳染疫機師與案1111妻子、案1090兒子；案1102機師與案1113未滿5歲兒子，以及今公布的妻子；另有血清抗體陽性機師兒子與女兒，分別為案1113、案1114，還有飯店女主管案1129的3名家人。

黃立民提到，由於部分確診個案曾在社區活動，如果多點爆發就很難控制，現在只能固守醫院防線，保持醫療量能，由於醫護人員對於AZ疫苗接種意願低，也希望莫德納疫苗能儘早來台。至於民眾接種與否並不是這麼重要，一來是現在沒有這麼多的疫苗給民眾打，二來是就算把所有疫苗打完，覆蓋率也無法有顯著提升。

最後，黃立民提到，目前所有個案都是家庭內傳染，只能算是社區感染，還不到社區傳播階段，呼籲各地醫療院所只要因呼吸道症狀或全身不適就醫，都應該篩檢一下，到疫苗覆蓋率提升前都不能掉以輕心。