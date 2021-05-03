　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「社區病毒比想像中多」　台大醫：出現這情況就是多點爆發前兆

▲▼疾管屬記者會_台灣感染症醫學會理事長黃立民。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台大兒童醫院院長、感染症醫學會名譽理事長黃立民醫師。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

華航諾富特案確診數超越部桃群聚事件，目前累積24人確診，社區警戒至少要觀察到5月中。台大兒童醫院院長、感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，「台灣社區病毒比想像中多」，呼籲全台院所遇到呼吸道症狀個案就要快點採檢，而若在不同地點診斷出3名以上個案，就是疫情多點爆發前兆。

陳時中表示，華航諾富特案群聚事件還是以家庭群聚為主，社區匡列人數不及部桃事件4888人，還要持續監測是否會隨著時間演變再擴大。而第一波首要觀察的就是諾富特房務女主管的子女案1134、1136，兩人在確診前曾在社區活動2、3天，也曾搭台北捷運、公車，呼籲民眾提高警覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航諾富特案6家庭群聚，分別為案1078機師與妻子案1121；飛澳染疫機師與案1111妻子、案1090兒子；案1102機師與案1113未滿5歲兒子，以及今公布的妻子；另有血清抗體陽性機師兒子與女兒，分別為案1113、案1114，還有飯店女主管案1129的3名家人。

黃立民提到，由於部分確診個案曾在社區活動，如果多點爆發就很難控制，現在只能固守醫院防線，保持醫療量能，由於醫護人員對於AZ疫苗接種意願低，也希望莫德納疫苗能儘早來台。至於民眾接種與否並不是這麼重要，一來是現在沒有這麼多的疫苗給民眾打，二來是就算把所有疫苗打完，覆蓋率也無法有顯著提升。

最後，黃立民提到，目前所有個案都是家庭內傳染，只能算是社區感染，還不到社區傳播階段，呼籲各地醫療院所只要因呼吸道症狀或全身不適就醫，都應該篩檢一下，到疫苗覆蓋率提升前都不能掉以輕心。

ET快訊
雷／《全明星》林敬倫、郭彥均都哭了　美式躲避球結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／桃園凌晨大停電　居民集體崩潰哀號：連手機都沒訊號

2波鋒面變天！「雨彈」快閃掃半邊紅爆　一周降雨時程出爐

「社區病毒比想像中多」　台大醫：出現這情況就是多點爆發前兆

公費AZ疫苗今再擴大！第一至三類對象「同住者」開放接種

染疫女兒足跡：永和→西門→三重！捷運公車通勤3天　先嗇宮說話了

赴日拍A片遭母親痛譙「後悔生妳」　吳夢夢力挺：別為別人活　

確診者足跡「遍布雙北」！一張圖曝光　秒看懂要不要自主管理

Line「地雷功能」被狂用　網揭爆氣原因：會想揍人

桃園「二度淪陷」已有社區感染？前台大醫駁斥：過去早就有數次

確診者曾至北港快炒店用餐　客人看新聞嚇壞...不收退費快閃

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

黑衣男拿鐵棍叫囂！大叔衝出店　手揮「更大支的」...他急後退落跑

壓制7旬失智婦！美警用力扭手臂 事後重溫「逮捕畫面」模仿骨折聲

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

搞怪弟甩頭發怪聲逗淡定比特犬謎樣行為讓媽心累：娘對不起妳

巨大日式蛋包炒麵...多到滿出來 日本炒麵職人製作超道地美食！

快訊／桃園凌晨大停電　居民集體崩潰哀號：連手機都沒訊號

2波鋒面變天！「雨彈」快閃掃半邊紅爆　一周降雨時程出爐

「社區病毒比想像中多」　台大醫：出現這情況就是多點爆發前兆

公費AZ疫苗今再擴大！第一至三類對象「同住者」開放接種

染疫女兒足跡：永和→西門→三重！捷運公車通勤3天　先嗇宮說話了

赴日拍A片遭母親痛譙「後悔生妳」　吳夢夢力挺：別為別人活　

確診者足跡「遍布雙北」！一張圖曝光　秒看懂要不要自主管理

Line「地雷功能」被狂用　網揭爆氣原因：會想揍人

桃園「二度淪陷」已有社區感染？前台大醫駁斥：過去早就有數次

確診者曾至北港快炒店用餐　客人看新聞嚇壞...不收退費快閃

女高中生大考休息吃東西　雙載出校摔車！回收阿婆慘撞骨折

驚世發現！史上首具「懷孕木乃伊」曝　科學家見小腳丫傻了

快訊／桃園凌晨大停電　居民集體崩潰哀號：連手機都沒訊號

陸網評蔡阿嘎「幾乎放棄經營大陸市場」　他超嗆回擊：TM沒想過！

偶像男團私生被抓進警局！　3天前「闖成員家門」助理氣炸錄影存證

新住民「唱出對媽媽的愛」　移民署長鐘景琨提前祝母親節快樂

企甲／航源吳彥澍送兩助攻2比1勝中油　宜中主場男女足收雙勝

江坤宇當今最強游擊　林靖凱期待中華隊再連線：默契還在！

英國黑人超模爆「因膚色被壓榨」！薪水低於同行…怒：想到就很X

統一獅廟宇主題日　施子謙、傅于剛、陳重羽前進文衡殿

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

生活熱門新聞

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

2波變天雨彈快閃紅爆　降雨時程出爐

染疫女兒通勤到先嗇宮！廟方說話了

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

確診者足跡「遍布雙北」！一張圖曝光

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

社區病毒比想像中多　台大醫預測多點爆發前兆

案1136永和吃飯1小時！直擊店家「現況曝光」

諾富特女房務主管「先生、兒子、女兒」都中鏢

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

76行者吃燒烤　民眾、店家爭付5634元餐費

即／清大驚傳「學生接觸過確診者」！校方證實

新冠本土+4「個案足跡」曝光！

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

猝死大胃王泡泡龍也這樣！150kg吃播主「整臉發黑」

《全明星》MVP被轟　嘉賓回應：有人罵髒話

新冠病毒「超級免疫者」出現了

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

2波變天雨彈快閃紅爆　降雨時程出爐

貓同事趴孕肚　聽到有寶寶秒折手

頭痛3個月！40歲男腦內全是寄生蟲

陸男駕橡皮艇偷渡　3種下場曝光

雷／《文森佐》結局！4人領便當　玉澤演死法超殘

台灣支援了　印網：你們才是朋友

染疫女兒通勤到先嗇宮！廟方說話了

北市隔離252人！柯文哲急回「敵情不明」

雷／《全明星》美式躲避球　林敬倫、郭彥均都哭了！

更多

最夯影音

更多
花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下
福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面