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葉文忠／打擊氣候變遷　台灣那一臂之力在哪？

▲▼台北淡水空汙霧霾嚴重，淡水河往市區看去霧茫茫一片。（圖／記者呂佳賢攝）

文／葉文忠

格拉斯哥氣候峰會(COP26)4月22日召開，40多國進行視訊會議，這是各具備經濟規模的國家，每年持續性針對氣候變遷進行檢視並提出方案以及訂下實現2015年《巴黎協定》，將全球升溫保持在2℃以下的目標，這是一個要進行“承諾”的地方，雖然大家心知肚明大國們各懷鬼胎，但至少還得懷個胎，一定要做點事情，美國承諾到2030年溫室氣體排放量要比2005年減少50%到52%，世界工廠的中國大陸，則承諾將在2030年達到排碳峰值，2060年實現碳中和，這些都是超高標，無非不是因為氣候變遷，已危及了人類存亡，再強大的國家都躲不過可能蒙受巨大氣候災難所造成的損失。

氣候盛事，台灣無緣參加，但總大外宣著：「Combating Climate Change-Taiwan Can Help」(打擊氣候變遷，台灣能助一臂之力)，事實上，根據「氣候變遷績效指標」(Climate Change Performance Index，CCPI) 2021年在61個國家中排名中台灣第57，倒數第五，較前一年59名，看似成長兩名，但2020年全球各種數據因新冠疫情的干擾，我相信所有的排名都會出現大搬風，這與評鑑“盡責”的“誠意”實屬無關，我們真正要看的是，台灣處在紅色末段班已經很久很久了。

▲台灣在全球「氣候變遷績效指標」敬陪末座。（圖／翻攝自CCPI網站

CCPI依照4大指標排序國家應對氣候變遷績效，包含：溫室氣體排放（40%）、再生能源發展（20%）、 能源使用（20%）和氣候政策（20%）。這四項中，「溫室氣體排放」和「再生能源發展」台灣皆倒數第三，是非常差的(very low)的等級。

「溫室氣體排放」表現最差，這在咱蔡政府的大內宣中，是聽不見也看不到的，巴黎協定後，台灣至今的人均碳排放仍是亞洲第一，以目前可以看到的數據，台灣在2017年的人均碳排放量為11.62公噸，遠高於日本9.32、歐盟7.05和中國大陸的6.92，我們可以繼續醜化大陸，但指標地圖中人家就是橘色，我們就是紅色，還能拿什麼說嘴？

氣候改變是進行式，台灣人民就像溫水煮青蛙，面對50年來最嚴重乾旱，除了蘇貞昌說台灣位處撒拉沙漠同緯度，那一副缺水是正常的荒謬邏輯，弱智的令人咋舌，暴露著台灣主事者與政客，地球科學的通識簡直文盲等級，更不用期待他們會懂排碳->暖化->氣候災難，會應在台灣這類區域進行現世報。面對乾旱，於是只能限水，怪東怪西，就怪不到自己身上，政府對內嘴巴說著，要人民節能減碳，對外喊阻止氣候變遷，台灣能助一臂之力，真是笑掉外國人的大牙，能源政策是火上加油，你火力機組繼續加開，你是助力，還是助紂為虐？但蔡政府對能源政策所造成的排碳數據，從沒有任何的羞恥與罪惡感，Myfone年年推出行創獎，去年文學時事組首獎諷刺的真是絕妙：政府有燃煤之急，人民有肺腑之炎。

▲蔡政府的大外宣，駐外單位喊著Taiwan can help，對比真實的數據，真是丟臉丟到國外。（圖／翻攝自駐斯洛伐克台北代表處
 

相對的只會繼續汙名核能，打殘核四，畫著餅兒說著，台灣綠能發展計畫多麼周詳，廢核不會缺電，但她可不會告訴你，歐洲先進國家已經開始將核能視為最乾淨的綠能，根據路透社掌握並公布的資訊，歐盟執委會聯合研究中心（Joint Research Centre , JRC）認定核能符合綠能，並建議將核電視為適合綠能的永續投資，而就在這個報導出現的同時，蔡政府急著送走最後一批核四燃料棒，十足的作賊心虛。廢核的結果，就是拿二氧化碳來補，外加一個空汙和PM2.5紅利，今年整個三月，空汙指數簡直讓台灣變成一根紅番薯。

▲消失的101，空汙都是台灣自產，肺腺癌已成國病。（圖／作者提供）

台灣土地貧脊人口高度密集，處在亞熱帶季風區，雲雨密集、溪流小，要靠再生能源本就有先天的障礙，而季風往來又與電量需求相反，太陽能、水力、風力沒有一個能給上多大的助力，目前人類所能創造的基載電力就兩種，一是火力，二是核能，基載電力是什麼，簡單講，就是能手動主控並調整穩定發電量的設施，其他光能、風能來的電，因為不穩定，就永遠沒資格當基載，是配飯的醬瓜小菜，你能和老天說，麻煩今天太陽大一點，雲少點？你能跟風神說，今天風大點，持久點，別斷？

台灣地處海島，又在歐亞陸塊邊緣，黑潮暖流由南向北，被台灣分流，大陸沿岸寒流由北向南穿過台灣海峽，兩股洋流在此交會，動能極強，最有機會和潛力發展海洋能，雖然目前技術還在發展中，但試問，誰聽聞蔡政府有想發展洋流發電或是潮汐發電的研究？聽過誰討論過沒？

毀藻礁建天然氣三接碼頭，蔡政府嚷著天然氣可降「空汙」，但她絕對不會告訴你，天然氣沒那麼好，不過是碳排比煤碳低，可絕對不是低碳能源，科學家指出，近幾年因為煤炭汙染太嚴重，各國紛紛轉向燒天然氣，天然氣已成為為禍地球的罪犯之一，且天然氣主要成分是甲烷，甲烷暖化潛勢為二氧化碳的33倍，在開採和輸送的過程中，外逸的天然氣的洩漏率達1.9~5.6％，這無疑是讓暖化雪上加霜，而今暖化已讓極區的永凍土快速溶解，釋放出深埋永凍土下方的甲烷，近年西伯利亞不斷出現巨大的甲烷坑，那正是永凍土解凍，甲烷大爆炸的結果，這快速加成的惡果，正在吞噬阻止暖化最後的一點希望。

藻礁公投發起人潘忠政與蔡英文會面後大表心情沉重，暗示著 “就算你公投通過也照幹”的結果，發起藻礁公投的背後原因與支持什麼能源無關，不過就是希望台灣少有的稀世珍寶別被子孫們斷送，而能源的取得不是沒有選項，而是執政者被意識形態蝕腦，刻意選擇了必須破壞珍寶的那條路，發言人張惇涵回應「若心胸開放，心情就不會沉重」，看看這個嘴臉，如果這個政府還有心胸，馬英九怎會天天跑法院？公投怎會又關進鳥籠？到底是誰量小氣狹？

什麼樣的深仇大恨，能讓反核者對核能仇恨到惡之欲其死，好似曾被輻射汙染過傷害過？但若綠營真對核汙那麼恐懼，真在乎千代萬代後代子孫，看看今日新聞，蔡政府聲援著那「助日大使」謝長廷，他多麼“盡責”為日本欲將福島核廢水排入大海的行為緩頰，甚至不惜拖台電與台灣的核電下水，此人甚至積極遊說開放日本核食，如果核廢水，核食都不在乎，那麼反核就是詐騙，一切不過是找個重武器和藍營鬥爭而已。

人們要求的不多，別缺電就好，有幾人真正了解台灣的能源政策正在走歧路，對暖化落井下石，否則不會一直是紅燈戶，明明台灣再生能源有先天不良的困境，幾乎無路可走，卻又一直努力燒掉人民的血汗錢，冬天轉夏天不轉的離岸風電燒兩兆，停核四3000億燒光，四處種電，太陽能板破壞水塘濕地，為了天然氣毀藻礁，廣設設備是沒有用的，如果老天「風調雨順」，風電、太陽能就是廢物，能源不可能巨量的轉換進來，指標便不會上升，說穿了不過是圖利廠商的發電「裝置藝術」罷了。

氣候災變是老天正在降災，今天旱，明日澇，肺腺癌成國病，最終受苦還是老百姓，誰才是真正的罪人？

● 作者葉文忠的其他文章在他的個人部落格更多葉文忠的精彩好文請見《ETtoday新聞雲》，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，投稿請寄editor88@ettoday.net點此投稿，本網保有文字刪修權。

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