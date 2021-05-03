葉文忠／打擊氣候變遷　台灣那一臂之力在哪？

文／葉文忠

格拉斯哥氣候峰會(COP26)4月22日召開，40多國進行視訊會議，這是各具備經濟規模的國家，每年持續性針對氣候變遷進行檢視並提出方案以及訂下實現2015年《巴黎協定》，將全球升溫保持在2℃以下的目標，這是一個要進行“承諾”的地方，雖然大家心知肚明大國們各懷鬼胎，但至少還得懷個胎，一定要做點事情，美國承諾到2030年溫室氣體排放量要比2005年減少50%到52%，世界工廠的中國大陸，則承諾將在2030年達到排碳峰值，2060年實現碳中和，這些都是超高標，無非不是因為氣候變遷，已危及了人類存亡，再強大的國家都躲不過可能蒙受巨大氣候災難所造成的損失。

氣候盛事，台灣無緣參加，但總大外宣著：「Combating Climate Change-Taiwan Can Help」(打擊氣候變遷，台灣能助一臂之力)，事實上，根據「氣候變遷績效指標」(Climate Change Performance Index，CCPI) 2021年在61個國家中排名中台灣第57，倒數第五，較前一年59名，看似成長兩名，但2020年全球各種數據因新冠疫情的干擾，我相信所有的排名都會出現大搬風，這與評鑑“盡責”的“誠意”實屬無關，我們真正要看的是，台灣處在紅色末段班已經很久很久了。

▲台灣在全球「氣候變遷績效指標」敬陪末座。（圖／翻攝自CCPI網站）

CCPI依照4大指標排序國家應對氣候變遷績效，包含：溫室氣體排放（40%）、再生能源發展（20%）、 能源使用（20%）和氣候政策（20%）。這四項中，「溫室氣體排放」和「再生能源發展」台灣皆倒數第三，是非常差的(very low)的等級。

「溫室氣體排放」表現最差，這在咱蔡政府的大內宣中，是聽不見也看不到的，巴黎協定後，台灣至今的人均碳排放仍是亞洲第一，以目前可以看到的數據，台灣在2017年的人均碳排放量為11.62公噸，遠高於日本9.32、歐盟7.05和中國大陸的6.92，我們可以繼續醜化大陸，但指標地圖中人家就是橘色，我們就是紅色，還能拿什麼說嘴？

氣候改變是進行式，台灣人民就像溫水煮青蛙，面對50年來最嚴重乾旱，除了蘇貞昌說台灣位處撒拉沙漠同緯度，那一副缺水是正常的荒謬邏輯，弱智的令人咋舌，暴露著台灣主事者與政客，地球科學的通識簡直文盲等級，更不用期待他們會懂排碳->暖化->氣候災難，會應在台灣這類區域進行現世報。面對乾旱，於是只能限水，怪東怪西，就怪不到自己身上，政府對內嘴巴說著，要人民節能減碳，對外喊阻止氣候變遷，台灣能助一臂之力，真是笑掉外國人的大牙，能源政策是火上加油，你火力機組繼續加開，你是助力，還是助紂為虐？但蔡政府對能源政策所造成的排碳數據，從沒有任何的羞恥與罪惡感，Myfone年年推出行創獎，去年文學時事組首獎諷刺的真是絕妙：政府有燃煤之急，人民有肺腑之炎。

▲蔡政府的大外宣，駐外單位喊著Taiwan can help，對比真實的數據，真是丟臉丟到國外。（圖／翻攝自駐斯洛伐克台北代表處）



相對的只會繼續汙名核能，打殘核四，畫著餅兒說著，台灣綠能發展計畫多麼周詳，廢核不會缺電，但她可不會告訴你，歐洲先進國家已經開始將核能視為最乾淨的綠能，根據路透社掌握並公布的資訊，歐盟執委會聯合研究中心（Joint Research Centre , JRC）認定核能符合綠能，並建議將核電視為適合綠能的永續投資，而就在這個報導出現的同時，蔡政府急著送走最後一批核四燃料棒，十足的作賊心虛。廢核的結果，就是拿二氧化碳來補，外加一個空汙和PM2.5紅利，今年整個三月，空汙指數簡直讓台灣變成一根紅番薯。

▲消失的101，空汙都是台灣自產，肺腺癌已成國病。（圖／作者提供）

台灣土地貧脊人口高度密集，處在亞熱帶季風區，雲雨密集、溪流小，要靠再生能源本就有先天的障礙，而季風往來又與電量需求相反，太陽能、水力、風力沒有一個能給上多大的助力，目前人類所能創造的基載電力就兩種，一是火力，二是核能，基載電力是什麼，簡單講，就是能手動主控並調整穩定發電量的設施，其他光能、風能來的電，因為不穩定，就永遠沒資格當基載，是配飯的醬瓜小菜，你能和老天說，麻煩今天太陽大一點，雲少點？你能跟風神說，今天風大點，持久點，別斷？

台灣地處海島，又在歐亞陸塊邊緣，黑潮暖流由南向北，被台灣分流，大陸沿岸寒流由北向南穿過台灣海峽，兩股洋流在此交會，動能極強，最有機會和潛力發展海洋能，雖然目前技術還在發展中，但試問，誰聽聞蔡政府有想發展洋流發電或是潮汐發電的研究？聽過誰討論過沒？

毀藻礁建天然氣三接碼頭，蔡政府嚷著天然氣可降「空汙」，但她絕對不會告訴你，天然氣沒那麼好，不過是碳排比煤碳低，可絕對不是低碳能源，科學家指出，近幾年因為煤炭汙染太嚴重，各國紛紛轉向燒天然氣，天然氣已成為為禍地球的罪犯之一，且天然氣主要成分是甲烷，甲烷暖化潛勢為二氧化碳的33倍，在開採和輸送的過程中，外逸的天然氣的洩漏率達1.9~5.6％，這無疑是讓暖化雪上加霜，而今暖化已讓極區的永凍土快速溶解，釋放出深埋永凍土下方的甲烷，近年西伯利亞不斷出現巨大的甲烷坑，那正是永凍土解凍，甲烷大爆炸的結果，這快速加成的惡果，正在吞噬阻止暖化最後的一點希望。

藻礁公投發起人潘忠政與蔡英文會面後大表心情沉重，暗示著 “就算你公投通過也照幹”的結果，發起藻礁公投的背後原因與支持什麼能源無關，不過就是希望台灣少有的稀世珍寶別被子孫們斷送，而能源的取得不是沒有選項，而是執政者被意識形態蝕腦，刻意選擇了必須破壞珍寶的那條路，發言人張惇涵回應「若心胸開放，心情就不會沉重」，看看這個嘴臉，如果這個政府還有心胸，馬英九怎會天天跑法院？公投怎會又關進鳥籠？到底是誰量小氣狹？

什麼樣的深仇大恨，能讓反核者對核能仇恨到惡之欲其死，好似曾被輻射汙染過傷害過？但若綠營真對核汙那麼恐懼，真在乎千代萬代後代子孫，看看今日新聞，蔡政府聲援著那「助日大使」謝長廷，他多麼“盡責”為日本欲將福島核廢水排入大海的行為緩頰，甚至不惜拖台電與台灣的核電下水，此人甚至積極遊說開放日本核食，如果核廢水，核食都不在乎，那麼反核就是詐騙，一切不過是找個重武器和藍營鬥爭而已。

人們要求的不多，別缺電就好，有幾人真正了解台灣的能源政策正在走歧路，對暖化落井下石，否則不會一直是紅燈戶，明明台灣再生能源有先天不良的困境，幾乎無路可走，卻又一直努力燒掉人民的血汗錢，冬天轉夏天不轉的離岸風電燒兩兆，停核四3000億燒光，四處種電，太陽能板破壞水塘濕地，為了天然氣毀藻礁，廣設設備是沒有用的，如果老天「風調雨順」，風電、太陽能就是廢物，能源不可能巨量的轉換進來，指標便不會上升，說穿了不過是圖利廠商的發電「裝置藝術」罷了。

氣候災變是老天正在降災，今天旱，明日澇，肺腺癌成國病，最終受苦還是老百姓，誰才是真正的罪人？

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