土耳其拚觀光！台日等15國旅客15日起入境　免PCR陰性證明

▲土耳其的熱氣球飛行體驗相當著名。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社記者何宏儒安卡拉2日專電

自5月15日起，從台灣、日本、以色列、英國等15個國家入境土耳其的旅客不必檢附新冠肺炎核酸檢驗陰性報告。土耳其航空公司已在官網公告此一訊息。

土耳其「新合同報」（Yeni Akit）報導，衛生部公共衛生總局函知土耳其旅行社協會（TURSAB），15個國家的旅客自15日起，入境土耳其不必檢附新冠肺炎核酸檢驗（PCR）報告。

土耳其航空公司（Turkish Airlines）在官網指出，據民用航空總局公告，來自香港、中國、台灣、越南、澳洲、紐西蘭、新加坡、泰國、韓國、以色列、日本、英國、拉脫維亞、盧森堡、烏克蘭、愛沙尼亞的旅客，自15日起前往土耳其搭機時不必檢附PCR陰性報告。

當局原本規定，自去年12月30日起，抵達土耳其的所有旅客必須提供出發前72小時內採檢的新冠肺炎核酸檢驗（PCR）陰性報告。搭機旅客須於登機報到時向航空公司出示證明文件。

俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情讓觀光大國土耳其受創嚴重。土耳其統計局（TurkStat）數據顯示，2020年旅遊收入年減近2/3。

數據顯示，土耳其2020年旅遊收入約為120億美元，較2019年減少65.1%；2020年接待境外旅客約1583萬人次，年減69.5%。

土耳其今年首季旅遊收入為24億5000萬美元，年減40.2%

土耳其文化旅遊部定下2021年觀光客人次「至少成長100%」目標，意味2021年得吸引3100萬外國觀光客到訪。由於新冠肺炎疫情仍舊嚴峻，達標挑戰不小。

據衛生部昨天公布的新冠肺炎疫情通報顯示，過去24小時新增2萬8817起病例，為3月29日以來首度低於3萬例，昨天並通報373起死亡病例；累計病例數484萬9408例，次於美國、印度、巴西、法國，為全球第5高，累計有4萬又504例病故。