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新冠病毒「超級免疫者」出現了　體內抗體含量遠超一般人

▲▼新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲義大利出現新冠病毒的「超級免疫者」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎仍在全球擴散，各國正不斷努力研究、開發特效藥，希望能終結這個全球流行的疾病。外國近期有一篇研究報告指出，義大利日前誕生了一名「超級免疫者」，其體內血液中的抗體含量比正常人多許多，這項發現讓醫學專家相當興奮，目前正在進一步展開評估與研究，希望找到對抗新冠病毒的新方法。

根據美國NBC News報導，義大利帕多瓦大學與英國倫敦帝國科技醫學院合作的研究報告顯示，超級免疫者為一名68歲男姓貝佐恩（Paola Bezzon），他居住在威尼斯附近的一處小鎮，小鎮人口大約只有3300多人，當地也是義大利新冠肺炎疫情的第一波發生地，更是首次傳出新冠肺炎死亡病例的地方。

貝佐恩2020年12月以為罹患了流感，到醫院看診拿藥後就沒有特別關注，直到數個月後進行PCR檢測，醫生才發現他體內血液中的新冠病毒抗體含量，比起一般的正常人還要多上許多。這項發現也讓許多醫學專家相當好奇，為什麼有人在初次接觸病毒後，可以長期擁有這種病毒的抗體。

▲▼南韓一名年僅29歲的公務員，在接種AZ疫苗後出現嚴重貧血症狀，須接受骨髓移植。（示意圖／路透社）

▲超級免疫者幾乎與有施打新冠疫苗的人一樣，免疫系統碰到病毒時能快速地做出反應。（示意圖／路透社）

研究人員對小鎮的居民進行3次大規模檢測，發現有居民在在感染新冠病毒後的9至10個月，體內仍有存在新冠病毒的抗體，幾乎與有施打新冠疫苗的人一樣，使免疫系統下次再碰到病毒時，可以更快速地做出反應，這些人也可以稱為是「超級免疫者」。

報導也提到，除了貝佐恩與該小鎮的居民外，世界各地也不斷傳出有「超級免疫者」出現的消息，研究人員也正在努力展開調查，希望能讓一般民眾也啟動這樣的免疫病毒機制。

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