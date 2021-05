陸官媒貼「燒屍哏圖」被罵翻！台灣支援到了　印網灌爆：你們才是真朋友

記者趙蔡州/綜合報導

印度新冠疫情嚴峻,醫療體系近乎崩潰,世界各國都在努力給予援助,我國也捐贈了數百個製氧機及氧氣鋼瓶,首批物資2日下午空運抵達德里,讓印度網友湧入外交部推特致謝,感謝台灣在他們最艱困之際伸出援手。另外,也有網友拿大陸官媒貼「地獄哏圖」比較兩國差異,讓大陸網友慚愧說「看了覺得真丟臉」。

印度1日新增39萬2488人確診、3689人死亡,當地除了醫療物資(像是藥品、氧氣罐及製氧機等)嚴重不足外,醫院也難以負荷龐大的病人數量,醫療體系近乎崩潰,連殯葬業人員都拚了命地加班工作,深怕病死的遺體來不及火化,導致瘟疫發生或病毒傳播,大街上都能聞到焚燒屍體的味道,有如人間煉獄。

▲台灣支援來了,印度網友灌爆外交部推特「永遠不會忘記台灣這次的幫忙」。(圖/翻攝自外交部推特)

世界各國目前都在努力幫助印度撐過難關,我國也捐贈了數百個製氧機及氧氣鋼瓶,首批物資2日下午空運抵達德里,外交部隨即在推特宣布「來自台灣的愛已經來到印度,我們正在想辦法給予更多幫助」,最後也不忘替印度打氣說「Stay Strong India」。

文章分享後,印度網友紛紛湧入留言,有人說「身為印度人,我非常感謝台灣人提供的所有幫助」、「謝謝你們,祝兩國友誼長存」、「永遠不會忘記台灣這次的幫忙」、「感謝台灣,你們是真正的朋友」、「雖然我們的外交部可能不會正式回覆,但我身為印度人,我真的非常感激,謝謝台灣」。

▲大陸官媒貼出地獄梗圖,諷刺印度疫情失控,遭大陸網友罵爆。(圖/翻攝自微博)

另外也有網友提到,各國都在援助印度之際,大陸官媒卻貼出一張地獄哏圖「中國點火VS.印度點火」,諷刺印度疫情失控,不料該圖連大陸網友都不買單、紛紛留言大罵。有大陸網友說「死了那麼多人,還有心情拿來開玩笑」、「我知道有人底線低,但萬萬沒想到能這麼低」、「中國長安網,不能代表全中國人,希望印度早日擺脫新冠病毒」。

Love from #Taiwan has arrived in #India. We're working hard to send more. #StayStrongIndia! JW pic.twitter.com/7D4SZtlSXU