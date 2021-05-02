陸官媒貼「燒屍哏圖」被罵翻！台灣支援到了　印網灌爆：你們才是真朋友

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陸官媒貼「燒屍哏圖」被罵爆！台灣支援到了　印網灌爆：你們才是真朋友

記者趙蔡州／綜合報導

印度新冠疫情嚴峻，醫療體系近乎崩潰，世界各國都在努力給予援助，我國也捐贈了數百個製氧機及氧氣鋼瓶，首批物資2日下午空運抵達德里，讓印度網友湧入外交部推特致謝，感謝台灣在他們最艱困之際伸出援手。另外，也有網友拿大陸官媒貼「地獄哏圖」比較兩國差異，讓大陸網友慚愧說「看了覺得真丟臉」。

印度1日新增39萬2488人確診、3689人死亡，當地除了醫療物資（像是藥品、氧氣罐及製氧機等）嚴重不足外，醫院也難以負荷龐大的病人數量，醫療體系近乎崩潰，連殯葬業人員都拚了命地加班工作，深怕病死的遺體來不及火化，導致瘟疫發生或病毒傳播，大街上都能聞到焚燒屍體的味道，有如人間煉獄。

▲▼台灣首批物資運達！印網友灌爆外交部推特：對我們意義重大。（圖／翻攝自外交部推特）

▲台灣支援來了，印度網友灌爆外交部推特「永遠不會忘記台灣這次的幫忙」。（圖／翻攝自外交部推特）

世界各國目前都在努力幫助印度撐過難關，我國也捐贈了數百個製氧機及氧氣鋼瓶，首批物資2日下午空運抵達德里，外交部隨即在推特宣布「來自台灣的愛已經來到印度，我們正在想辦法給予更多幫助」，最後也不忘替印度打氣說「Stay Strong India」。

文章分享後，印度網友紛紛湧入留言，有人說「身為印度人，我非常感謝台灣人提供的所有幫助」、「謝謝你們，祝兩國友誼長存」、「永遠不會忘記台灣這次的幫忙」、「感謝台灣，你們是真正的朋友」、「雖然我們的外交部可能不會正式回覆，但我身為印度人，我真的非常感激，謝謝台灣」。

▲▼陸官媒貼「燒屍地獄梗圖」諷印度疫情失控　引爆陸網怒火急刪文。（圖／翻攝自微博）

▲大陸官媒貼出地獄梗圖，諷刺印度疫情失控，遭大陸網友罵爆。（圖／翻攝自微博）

另外也有網友提到，各國都在援助印度之際，大陸官媒卻貼出一張地獄哏圖「中國點火VS.印度點火」，諷刺印度疫情失控，不料該圖連大陸網友都不買單、紛紛留言大罵。有大陸網友說「死了那麼多人，還有心情拿來開玩笑」、「我知道有人底線低，但萬萬沒想到能這麼低」、「中國長安網，不能代表全中國人，希望印度早日擺脫新冠病毒」。

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