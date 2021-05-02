割草機驚動「殺人蜂」　他遭群起圍攻狂螫！倒自家花園慘死

▲ 消防隊員開始移除蜂巢。（圖／Breckenridge Fire Department）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州發生一起悲劇，史蒂芬斯郡一名老翁日前推著割草機到自家後花園，打算修剪草坪，疑似因此驚動附近的蜜蜂，使牠們變得非常具有攻擊性，群起圍攻這名男子，活活將他螫死，接著更攻擊他的妻子，所幸警消及時趕到。

根據《每日星報》，這起事件發生於史蒂芬斯郡布雷肯里奇市，當地消防部門BFD上月27日在臉書發文說明，當天偕同警方與急救人員抵達案發現場，發現一群非常具有攻擊性的蜜蜂活動，以及一名遭到嚴重螫傷導致心臟停止的老翁。

▲▼ 消防隊員首先進行殺蜂，蜂巢之大導致必須切開樹幹才能移除。（圖／Breckenridge Fire Department）



急救人員馬上為老翁急救，但他仍不幸喪生。一名消防員脫下身上的防護裝備，為老翁的妻子穿上，並將她送醫治療。待傷者皆離開現場後，警消請附近居民暫時不要在戶外使用會製造噪音的設備，直到蜜蜂重新聚集並冷靜下來。

當地專業蜜蜂移除公司（Georgia Bee Removal）營運總監柴森（Bobby Chaisson）說明，這些蜜蜂正是俗稱「殺人蜂」的非洲化蜜蜂，經常變得非常有防禦性與攻擊性，如同死者遭遇的情況，「面對這種蜜蜂的時候，割草機的震動或是兒童在附近跑跳都會讓牠們採取防禦措施。」

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