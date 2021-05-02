休息站攬客賣女兒！12歲妹遭「70名卡車司機」性侵　鬼父全程錄影

▲ 少女前前後後遭70名卡車司機性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國2020年發生一起驚悚案件，巴伐利亞邦一名12歲少女長期被繼父及生母虐待，在繼父淫威之下，短短幾年內遭70名卡車司機性侵，還被要求全程錄影，只為了賺取他的買菸錢。直到其他卡車司機看不下去報警，這對夫婦一連串恐怖罪行才曝光，震驚社會。

《太陽報》上月28日報導，這起事件發生於巴伐利亞邦什文福市，一名卡車司機去年7月底報警指控，49歲水電工托馬斯（Thomas S）逼迫女兒在高速公路服務區停車場為3名卡車司機提供性服務。警方馬上出動，當場將托馬斯逮捕，當時他正和女兒坐在一輛奧迪轎車內。

目擊者透露，托馬斯被捕的3天前，50歲羅馬尼亞籍卡車司機哈特穆特（Hartmut N）也在一座停車場性侵該名少女。托馬斯向他收取5歐元（約新台幣167元）及一包香菸，還掏出自己的iPhone拍下過程，如今成為證明二人犯行的鐵證。調查發現，哈特穆特當初在休息站看見一張卡片，上頭寫著卡車號碼和色情訊息，受到吸引而與托馬斯聯絡。

什文福市法院上月26日開庭審理此案，檢方光是宣讀這名12歲少女遭受72次性侵的案件細節就花了整整一小時。托馬斯被控犯下72起虐童案件，當天承認所有指控，因為他手中不僅有女兒遭到性侵的影片，還有他在家中拍下的裸照，根本無法脫罪，最終審判將於14日舉行。

少女39歲生母布莉姬（Brigitte K）也被捕，因為她知情並放任托馬斯的虐待行為，甚至在女兒僅9歲時強迫她觀看自己與托馬斯做愛。這對夫婦先前辯稱，想讓孩子變得更有自信，並讓她習慣在家中保持裸體，未來探索自己的身體時就能更有樂趣。

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