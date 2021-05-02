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女友床戰高帥男！他鏡頭前目睹「交疊激情片」　當場綠炸超崩潰

記者吳美依／綜合外電報導

美國一對情侶參加電視實境秀《誘惑之島》（Temptation Island），分別與一群異性同居相處，測試感情忠誠度。但是，男友凱西（Casey Starchak）卻沒料到另一半竟真的出軌，甚至被迫在攝影棚內，目睹女友艾許利（Ashley Howland）和另一名男性上床。

凱西透過鏡頭畫面，看見女友與剛認識的班恩（Ben Knobloch）約會熱吻，立刻厭惡地皺起眉頭。他驚覺艾許利和新歡躺在床上裸身纏綿，即將發生性行為時，忍不住驚訝得倒抽一口氣。此時，棚內其他參賽者已經不忍再看下去，紛紛把目光移開，或者難以置信地搖頭。

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲美國一對情侶參加電視實境秀，未料沒能通過測試，男方被迫看著女友與別的男性發生性關係。（示意圖／免費圖庫pixabay）

《太陽報》報導，該季節目2019年於美國首播時，就掀起一波熱議，最近在英國E4電視台播出，再度引爆社群媒體討論。網友們紛紛瘋傳凱西的反應，並且留言表示，「這個節目好噁心，你們竟然讓一個男人看著自己的女友做這種事」、「這位先生好像快要死了」、「把頭偏向一邊還有那個眼神，簡直會要了我的命」。

凱西也在社群媒體上痛斥《誘惑之島》不如被稱為「操縱之島」（Manipulation Island），他批評這個節目簡直就是笑話，還稱自己錄影期間「 每天都像活在地獄裡」。

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