　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

佛奇建議印度「立即封國」！　效仿中國3招阻疫情

記者葉睿涵／編譯

印度新冠疫情持續失控，當地在過去短短24小時內就新增了39萬2488萬宗確診病例。佛奇最近建議，印度應效仿同樣曾處於疫情風暴中的中國，立即封城、建立方艙醫院收治大量病患，並提高疫苗產量，鼓勵人們接種。

據《印度快報》報導，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）在接受該報專訪時指出，印度目前的疫情就像處於「一場戰爭」一般，政府應該首先檢視自己在2週內可以做些什麼，來避免疫情持續擴散。他建議，印度政府首要要做的是效仿中國，確保氧氣和抗疫物資供應充足，並盡快實施封城措施。

▲▼佛奇。（圖／路透）

▲佛奇建議，印度應該效仿中國，實施全國性封鎖、建造方艙醫院，並提高疫苗產量。（圖／路透）

佛奇補充道，沒有一個國家喜歡實施封鎖政策，也許長達6個月的大規模封鎖會為國家帶來問題，但如果印度採取數週的全國性封鎖，那將為遏制疫情帶來顯著效果；而且政府可以趁著全國封鎖募集氧氣、藥物和個人防護裝備，解決目前缺乏物資的窘境。此外佛奇也建議，印度可以像中國一樣，建造方艙醫院收治大批患者，以應付如今的緊急狀況。

而在建立起醫院後，政府下一步要做的就是提高疫苗產量、讓軍隊配送疫苗，盡快讓更多人接種，以避免健康的人也受到感染。印度在5月1日開始擴大其疫苗計劃，所有18歲以上的成人都可以接種疫苗，不過由於該國人口實在太多，許多地方的疫苗數量不足，導致計劃無法順利展開。印度目前接種了2劑新冠疫苗的人口只有區區2%。

►聽《宇宙人外信》Podcast中英日韓四聲道聊時事

Jo Malone經典熱銷香味30ml特價1350元

 
ET快訊
台中已婚派出所長爆「猛追未婚女警」　傳清涼照約出遊
案1129曾到北港快炒店用餐　客人嚇壞不收退費快閃
荳荳心疼護閨蜜發聲了！　喊話何孟遠
看YouTube跳出「女星露點片」　他驚喊尺度好大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

割草機驚動「殺人蜂」　他遭群起圍攻狂螫！倒自家花園慘死

SpaceX太空人成功返回地球！　「執行任務167天」破NASA紀錄

休息站攬客賣女兒！12歲妹遭「70名卡車司機」性侵　鬼父全程錄影

佛奇建議印度「立即封國」！　效仿中國3招阻疫情

美才啟動撤軍！阿富汗首都油罐車連環爆　基地被塔利班佔領17死

女友床戰高帥男！他鏡頭前目睹「交疊激情片」　當場綠炸超崩潰

美智庫：中國可能武力攻台　奪取台灣半導體產業

男友驟逝！正妹7年後驚見「他復活PO文狂放閃」　新歡竟是男的

快訊／「規模5.8強震」夜襲智利近海猛搖！　路燈狂閃後停電

陳時中：染疫死亡台幹「曾打1劑科興疫苗」！中國疫苗效力早受質疑

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

吳慷仁在看！邵雨薇甜牽林柏宏喊「老公」　當嘉賓自肥還打廣告...她：很賤欸～

再開戰！何孟遠爆元元.陳敬宣「拿xx換xx」　雙面行為還笑荳荳窮酸..她秒回嗆：法院見

割草機驚動「殺人蜂」　他遭群起圍攻狂螫！倒自家花園慘死

SpaceX太空人成功返回地球！　「執行任務167天」破NASA紀錄

休息站攬客賣女兒！12歲妹遭「70名卡車司機」性侵　鬼父全程錄影

佛奇建議印度「立即封國」！　效仿中國3招阻疫情

美才啟動撤軍！阿富汗首都油罐車連環爆　基地被塔利班佔領17死

女友床戰高帥男！他鏡頭前目睹「交疊激情片」　當場綠炸超崩潰

美智庫：中國可能武力攻台　奪取台灣半導體產業

男友驟逝！正妹7年後驚見「他復活PO文狂放閃」　新歡竟是男的

快訊／「規模5.8強震」夜襲智利近海猛搖！　路燈狂閃後停電

陳時中：染疫死亡台幹「曾打1劑科興疫苗」！中國疫苗效力早受質疑

獨／教官所內回頭比中指！松山之亂現場還原...他狠砸電腦卻被放走

大元彎腰低胸背心洩「深邃事業線」　鼓鼓一看吃醋…私下互動閃爆！

44歲關穎曝「懷4胎」進度　結婚7年自爆：和老公像室友

Line「地雷功能」被狂用　網揭爆氣原因：會想揍人

新台幣站穩27元關卡「現在該換美元嗎？」　專家有撿便宜攻略

中職二軍／王詩聰開轟、楊彬無失分　富邦7比3打敗中信

對中這1碼吃Buffet打5折　盤點3家餐廳「身分證優惠」

HONDA大改款HR-V「油電車型成主力」！日本開賣、最快2022抵台

邱澤爆新戲「1打2」掛彩！傷勢曝光「戲劇還是有進行」

簡沛恩消失八點檔9年　半年拓6店變「手搖飲小富婆」

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

國際熱門新聞

父母衝夏威夷旅行　兒染疫病逝

快訊／印度疫情惡化　首名台幹亡

科學家3月就警告快封城！莫迪不聽勸害慘印度

台幹接種科興後仍染疫死　中國疫苗受質疑

印度火葬場外野狗狂啃屍體　他臉被吃掉

北韓指揮家慘淪肉醬！連開90槍後裝麻袋

研究：「地表最大面積物體」導致地軸傾角改變

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

想騎手扶梯！他12m高空重摔影片曝光

解放軍艦基隆外海現蹤！　台日雙艦聯合跟監

男友逝7年「復活放閃」新歡是男的

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

股神！他借1萬多炒股　滾出千億身價

泰王子遭爆「發展遲緩」恐成阿斗國王

更多熱門

相關新聞

SpaceX太空人返航！執行任務167天破記錄

SpaceX太空人返航！執行任務167天破記錄

太空探索科技公司（SpaceX）去年11月進入國際太空站（ISS）的4名太空人，在完成為期6個月的任務後，順利搭乘天龍號太空船（Crew Dragon）「堅韌號」（Resilience）返回地球，並在美東時間2日凌晨3點左右，降落佛州巴拿馬城（Panama City）沿岸的墨西哥灣。

快訊／陳時中下週啟動防疫旅館總體檢　侯友宜：防疫沒有在等時間的

快訊／陳時中下週啟動防疫旅館總體檢　侯友宜：防疫沒有在等時間的

案1136永和吃飯1小時！直擊店家「現況曝光」

案1136永和吃飯1小時！直擊店家「現況曝光」

2本土曾搭捷運、公車　北市：完成消毒

2本土曾搭捷運、公車　北市：完成消毒

傳地勤進諾富特吹冷氣就遭隔離

傳地勤進諾富特吹冷氣就遭隔離

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情印度美國北美要聞佛奇

讀者迴響

熱門新聞

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

少了一個0！三星S21手機3000元有找　全國電子疑標錯價

泱泱IG帳號無預警被刪！

新冠本土+4「個案足跡」曝光！

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

60歲爸抽屜藏壯陽藥！女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

網紅巨乳透視裝　孩子路過看傻眼

嚇死！看韓劇要關15年　北韓1萬學生火速自首

朋友妻進單身男帳篷！她目睹苦忍1個月：該說嗎？

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面