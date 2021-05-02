美智庫：中國可能武力攻台　奪取台灣半導體產業

▲圖為台積電。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

全球晶片短缺，台灣晶片公司成為全球產業戰略焦點。但外界如今開始擔憂，這可能成為中國盯上台灣的因素之一，北京政府可能會動用軍事力量侵台，藉此奪取台灣半導體產業。

福斯財經網（Fox Business）報導，台灣是全球最大、最先進的晶片製造商，製造的晶片可供給全球汽車、電話、電腦等產品使用。但就在距離台灣僅160公里的中國，正是全球最大晶片消費國，隨著經濟增長，北京政府將把更多目光放在台灣身上，希望取得更多晶片。

但這也讓外界開始擔憂，中國未來有天可能會為此動用武力奪台。華府智庫「新美國安全中心」高級研究員拉塞爾（Martijn Rasser）指出，「誰控制這些微晶片的設計及生產，就能確定21世紀的走向，透過控制台灣半導體產業，中國將控制全球市場，藉此獲得最先進的製造能力，這甚至比控制全球石油更有價值。」

文中提到，台灣可能成為美國總統拜登所面臨的最大衝突爆發點之一，其中原因正是為了保護至關重要的半導體產業。就在上個月，前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）曾警告，中國可能在6年內入侵台灣。

事實上，全球約70%微晶片是在台灣及南韓製造。就在去年，川普政府針對中國頂級晶片製造商等數十間中國公司列入黑名單，為的就是防止美國技術被用來為中國軍方製造先進武器，而拜登上任後維持同樣做法，2週前，白宮把7間中國公司列入黑名單，阻止台灣晶片製造商台積電向中國出售先進微晶片。

拉塞爾透露，「（中國）始終試圖獲得這些設備，但到現在為止還不是很成功，所以你可以很容易想到一種場景：北京認定值得承受風險入侵台灣，以控制這個至關重要的產業。」

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