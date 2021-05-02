　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

援助醫療物資！　路透：台灣、印度因「對中反感」關係密切

▲▼150台製氧機由中華航空貨機運送，已於2日清晨7時起飛，預計上午11時運抵印度德里國際機場。（圖／外交部提供）

▲150台製氧機由中華航空貨機運送，已於2日清晨7時起飛，預計上午11時運抵印度德里國際機場。（圖／外交部提供）

記者吳美依／編譯

印度新冠肺炎疫情嚴峻，而我國首批醫療援助物資已於今（2）日上午7時送出，預計上午11時抵達德里國際機場。《路透社》指出，雖然印度與大多數國家一樣，與台灣沒有正式外交關係，但雙方都對北京反感，因此近年關係日益密切，「台灣將印度視為志同道合的重要民主國家與盟友，雙方也有密切文化與經濟聯繫」。

《路透社》引述我國外交部說法報導，這批援助物資包括150台製氧機和500支氧氣鋼瓶，經中華航空貨機運送，並將由印度紅十字會接收。此外，台灣也表示將持續提供必要援助。

外交部長吳釗燮（Joseph Wu）在推特上提到，「這些製氧機與氧氣瓶是來自台灣的愛。我們為印度朋友提供的更多協助還在路上」，並在文末加上「#IndiaStayStrong!」標籤，替當地民眾聲援加油。

根據約翰．霍普金斯大學數據，印度目前累計1955萬7457起病例、超過21萬人染疫死亡，僅1日就通報超過40萬例確診與3500件死亡病例，醫療物資嚴重短缺，世界各國紛紛伸出援手，協助新德里當局度過危機。

Jo Malone經典熱銷香味30ml特價1350元

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 
ET快訊
詩人管管「跌倒昏迷不醒」離世　享耆壽93歲
快訊／關鍵96秒公開！　黑衣人衝警局拿椅子砸爛電腦
LIVE／松山分局遭闖砸　警方公布監視器畫面
華航諾富特案24人確診「3重症」　張上淳曝最新病況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／「規模5.8強震」夜襲智利近海！　暫無海嘯警報

陳時中：染疫死亡台幹「曾打1劑科興疫苗」！中國疫苗效力早受質疑

援助醫療物資！　路透：台灣、印度因「對中反感」關係密切

美賭場槍擊已2死1傷　「現場連開20槍↑」至少7人中彈！嫌遭擊斃

東奧聖火傳遞又爆疫情　鹿兒島「6交管人員確診」創首例

墨西哥洞穴驚現137黑紅手印！全出自瑪雅時期兒童之手　隱藏意義曝

「想騎手扶梯」被失控拽走　少年12m高空重摔慘叫！5秒驚悚片曝光

在「醫院停車場」等到死！印度少婦沒病床　躺副駕苦撐3hrs窒息亡

印度火葬場外「屍體遭野狗吃了」！　家屬崩潰：臉被啃掉一半

印度再增近40萬確診　澳洲「禁公民返國」創全球首例！違者關5年

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

吳慷仁在看！邵雨薇甜牽林柏宏喊「老公」　當嘉賓自肥還打廣告...她：很賤欸～

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

快訊／「規模5.8強震」夜襲智利近海！　暫無海嘯警報

陳時中：染疫死亡台幹「曾打1劑科興疫苗」！中國疫苗效力早受質疑

援助醫療物資！　路透：台灣、印度因「對中反感」關係密切

美賭場槍擊已2死1傷　「現場連開20槍↑」至少7人中彈！嫌遭擊斃

東奧聖火傳遞又爆疫情　鹿兒島「6交管人員確診」創首例

墨西哥洞穴驚現137黑紅手印！全出自瑪雅時期兒童之手　隱藏意義曝

「想騎手扶梯」被失控拽走　少年12m高空重摔慘叫！5秒驚悚片曝光

在「醫院停車場」等到死！印度少婦沒病床　躺副駕苦撐3hrs窒息亡

印度火葬場外「屍體遭野狗吃了」！　家屬崩潰：臉被啃掉一半

印度再增近40萬確診　澳洲「禁公民返國」創全球首例！違者關5年

國小軟聯／MVP蘇子進　高雄中正擊敗竹市東園奪第五冠

男友偷吃看LINE就知　4項「習慣改變」是警訊！回太快也有詐

快要牙起來！　法鬥憨卡嘴邊肉「秒變老阿公」：偶滴假牙咧？

被女友趕出門超火！基隆男傳裸照給她前夫　情商不足下場曝

王維中返先發12上12下開場　遭詹子賢砲轟未滿5局退場

波克夏第一季大賺3279億　巴菲特繼續買回自家股票

一秒置身日本！太平山谷內忘憂民宿　夜晚泡澡配星星超療癒

快訊／案1128曾到宜蘭火車站！衛生局回應了

告五人一開唱眼眶秒濕！　雲安當眾放閃犬青...全場嗨炸

中油：供售加盟站之油品與直營站品質「一模一樣」 　勿再聽信謠傳！

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

國際熱門新聞

父母衝夏威夷旅行　兒染疫病逝

快訊／印度疫情惡化　首名台幹亡

印度火葬場外野狗狂啃屍體　他臉被吃掉

科學家3月就警告快封城！莫迪不聽勸害慘印度

北韓指揮家慘淪肉醬！連開90槍後裝麻袋

研究：「地表最大面積物體」導致地軸傾角改變

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

解放軍艦基隆外海現蹤！　台日雙艦聯合跟監

想騎手扶梯！他12m高空重摔影片曝光

股神！他借1萬多炒股　滾出千億身價

出現超級免疫者！抗體狂增　感染9個月仍免疫

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

泰王子遭爆「發展遲緩」恐成阿斗國王

南非王室半年3死疑雲　攝政王即位35天駕崩

更多熱門

相關新聞

打疫苗臉變形？防疫女神笑了

打疫苗臉變形？防疫女神笑了

富邦悍將2日對戰統一獅，「女子女子」主題日邀請「防疫女神」許書華擔任開球嘉賓，談及最近疫情升溫，她提醒大家仍要做好防疫，也鼓勵施打疫苗，對於有球員害怕不良反應，甚至出現「臉變形」的疑慮，她笑說：「這絕對不會是目前疫苗會出現的副作用。」

東奧聖火傳遞　鹿兒島6交管人員染疫創首例

東奧聖火傳遞　鹿兒島6交管人員染疫創首例

外籍機師應視為疑似確診者！醫揭「飯店混層居檢」釀漏洞

外籍機師應視為疑似確診者！醫揭「飯店混層居檢」釀漏洞

諾富特員工爆：供餐人員、檢疫客垃圾處理「使用同部電梯」

諾富特員工爆：供餐人員、檢疫客垃圾處理「使用同部電梯」

柯與陳槓上？她緩頰：是建議用科學討論

柯與陳槓上？她緩頰：是建議用科學討論

關鍵字：

台灣印度新冠肺炎世界疫情吳釗燮

讀者迴響

熱門新聞

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

少了一個0！三星S21手機3000元有找　全國電子疑標錯價

泱泱IG帳號無預警被刪！

60歲爸抽屜藏壯陽藥！女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

網紅巨乳透視裝　孩子路過看傻眼

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

朋友妻進單身男帳篷！她目睹苦忍1個月：該說嗎？

嚇死！看韓劇要關15年　北韓1萬學生火速自首

獨／何孟遠崩潰萌生「不好的念頭」

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面