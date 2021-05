援助醫療物資！　路透：台灣、印度因「對中反感」關係密切

▲150台製氧機由中華航空貨機運送,已於2日清晨7時起飛,預計上午11時運抵印度德里國際機場。(圖/外交部提供)

記者吳美依/編譯

印度新冠肺炎疫情嚴峻,而我國首批醫療援助物資已於今(2)日上午7時送出,預計上午11時抵達德里國際機場。《路透社》指出,雖然印度與大多數國家一樣,與台灣沒有正式外交關係,但雙方都對北京反感,因此近年關係日益密切,「台灣將印度視為志同道合的重要民主國家與盟友,雙方也有密切文化與經濟聯繫」。



《路透社》引述我國外交部說法報導,這批援助物資包括150台製氧機和500支氧氣鋼瓶,經中華航空貨機運送,並將由印度紅十字會接收。此外,台灣也表示將持續提供必要援助。

These oxygen concentrators & cylinders are love from #Taiwan. More help for our friends in #India is on the way. #IndiaStayStrong! JW pic.twitter.com/PipLVxRHWz