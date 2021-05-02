援助醫療物資！　路透：台灣、印度因「對中反感」關係密切

▲150台製氧機由中華航空貨機運送，已於2日清晨7時起飛，預計上午11時運抵印度德里國際機場。（圖／外交部提供）

記者吳美依／編譯

印度新冠肺炎疫情嚴峻，而我國首批醫療援助物資已於今（2）日上午7時送出，預計上午11時抵達德里國際機場。《路透社》指出，雖然印度與大多數國家一樣，與台灣沒有正式外交關係，但雙方都對北京反感，因此近年關係日益密切，「台灣將印度視為志同道合的重要民主國家與盟友，雙方也有密切文化與經濟聯繫」。



《路透社》引述我國外交部說法報導，這批援助物資包括150台製氧機和500支氧氣鋼瓶，經中華航空貨機運送，並將由印度紅十字會接收。此外，台灣也表示將持續提供必要援助。

These oxygen concentrators & cylinders are love from #Taiwan. More help for our friends in #India is on the way. #IndiaStayStrong! JW pic.twitter.com/PipLVxRHWz — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) (@MOFA_Taiwan) May 2, 2021

外交部長吳釗燮（Joseph Wu）在推特上提到，「這些製氧機與氧氣瓶是來自台灣的愛。我們為印度朋友提供的更多協助還在路上」，並在文末加上「#IndiaStayStrong!」標籤，替當地民眾聲援加油。

根據約翰．霍普金斯大學數據，印度目前累計1955萬7457起病例、超過21萬人染疫死亡，僅1日就通報超過40萬例確診與3500件死亡病例，醫療物資嚴重短缺，世界各國紛紛伸出援手，協助新德里當局度過危機。

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