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印度再增近40萬確診　澳洲「禁公民返國」創全球首例！違者關5年

▲▼印度,新冠。（圖／路透）

▲印度過去24小時又新增39萬人確診新冠肺炎，3689人死亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

印度新冠疫情持續失控，當地在過去短短24小時內就新增了39萬2488萬宗確診病例，3689人死亡。隨著連續10日新增超過30萬宗病例後，全印度目前的感染人數已破1955萬，超過21萬人死亡。在疫情大反彈之際，至少15個國家對印度祭出了旅遊禁令，其中澳洲的爭議最大。

綜合外媒報導，隨著美國和加拿大對印度祭出旅遊禁令後，澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）在5月1日宣布，自3日起，所有抵達澳洲前14天曾到訪印度的旅客不准入境，否則將面臨民事罰款6.6萬澳元（月新台幣142萬元），且最長可判5年有期徒刑。

▲▼印度,新冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲在印度的澳洲公民因無法回國，譴責澳洲政府將他們遺棄在當地等死。（圖／達志影像／美聯社）

不同的是，澳洲的措施極度嚴苛，不僅不包機撤僑，反而還禁止滯留印度的公民回國，引發人民不滿。當地醫生沙瑪（Vyom Sharmer）在接受澳洲電視台的採訪時譴責政府的行為「是在遺棄自己的人民」，讓公民留在印度等死。而BBC記者毛（Frances Mao）也表示，澳洲護照寫明，公民在國外遇到有需要時會受到保護和援助，因此允許在印公民回國應是公民基本權利。

印度目前估計約有9000名澳洲公民仍待在當地，其中有600人為弱勢人士。對此，澳洲衛生部表示，他們將向印度發送呼吸機等緊急醫療物資，「我們的心與印度人民和在印澳洲公民在一起」。截至5月1日，印度新冠確診總人數已達1955萬7457，死亡人數為21萬5542。在疫情大幅反彈之下，床位、氧氣等重要醫療資源都面臨嚴重短缺的窘境，就連火葬場的空間也接連告急。

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