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隔海救親！新竹女感情受挫離家尋短　國外妹求助花蓮警救命

▲▼花蓮員警很快的在轄內飯店找到范女並帶回警所耐心疏導。（圖／花蓮警分局提供，下同）

花蓮員警很快的在轄內飯店找到范女並帶回警所耐心疏導。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新竹一名女子因感情受挫，日前獨自離家到花蓮並透露欲輕生念頭，其遠居國外的妹妹驚覺事態嚴重焦急萬分報警，經花蓮警方協尋，終於在花蓮一家飯店內找到女子，透過員警耐心開導，女子終於回心轉意平安返家。

花蓮警分局豐川派出所日前接獲轉報後立即展開協尋，根據女子手機定位立即於轄內飯店發現該名女子，帶回警所耐心疏導，經所長彭舜熙耐心開導該女後，徹底放下了輕生的念頭，

▲▼花蓮員警很快的在轄內飯店找到范女並帶回警所耐心疏導。（圖／花蓮警分局提供，下同）

警方表示，范姓女子因感情因素心情低落，獨自出門意圖尋短，其居住在國外的妹妹得知後焦急萬分而向新竹警方求助，透過新竹警方轉報花蓮警方協尋。花蓮警方立即根據手機定位，迅速在很短時間內找到范女，及時阻止憾事發生。

▲▼花蓮員警很快的在轄內飯店找到范女並帶回警所耐心疏導。（圖／花蓮警分局提供，下同）

遠居國外的妹妹特地寫信給警政署署長，感謝善心的所長幫忙。

事後范女遠居國外的妹妹十分感激花蓮警方協助，特地寫信給警政署署長，感謝遇到一個有善心的所長幫忙。

花蓮警分局呼籲，若長期深陷憂傷情緒和無力感之中容易累積負面情緒，要學習轉移壓力、尋找紓壓的方法或尋求專業協助，避免發生無法挽回的憾事，另周遭親友多一分關心，也可能少一分遺憾。

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