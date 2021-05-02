在「醫院停車場」等到死！印度少婦沒病床　躺副駕苦撐3hrs窒息亡

記者吳美依／綜合外電報導

印度新冠疫情嚴峻，醫療資源嚴重短缺。北方邦諾伊達（Noida）少婦賈格里蒂（Jagriti Gupta）呼吸困難、病情危急，4月29日被送往GIMS公立醫院，卻沒有病床，只好留在停車場等待，她躺在汽車副駕駛座，苦撐近3個小時後，不幸窒息死亡。

綜合《新德里電視台》、Anandabazar Patrika等媒體報導，賈格里蒂是一名工程師，獨自在當地租屋工作，丈夫與2個孩子都住在中央邦，雖然她被房東載往醫院，卻無法獲得救治，下午3時30分左右不治。

目擊者薩欽（Sachin）說，「房東到處跑來跑去，尋求幫助，但是沒人聽他說話……房東跑到掛號處說『她（賈格里蒂）沒有呼吸了』，工作人員才衝出去，但當場宣布患者死亡」。

新德里附近地區嚴重缺乏病床與氧氣，民眾們被迫帶著重病家屬回去；諾伊達是該邦疫情最嚴重的地方之一，許多患者們等不到床位，在就醫路途中死亡。

根據諾伊達地方政府線上即時數據，該地區一共有2568張病床，包括加護病房病床和輸氧治療床，但目前完全沒有空位。政府熱線接線生被問及，還須要等待多久才有空床位時回應，「我沒辦法告訴你，還有很多危機沒有解決」。

印度1日成為首個單日確診數達到40萬的國家，當天通報3500起死亡病例，全國累計超過21萬人染疫死亡。

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