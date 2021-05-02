日本突颳強風3傷　災民驚喊「屋頂沒了」！40棟建物損毀百戶停電

▲ 靜岡縣1日晚間颳起強風傳出災情。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本靜岡縣牧之原市1日突然颳起強風，貨車被吹翻、多根電線桿傾倒，依據當地政府2日災害統計，至少有40棟建築物出現屋頂被掀、窗戶玻璃碎裂等受損狀況，截至當地2日上午8時（台灣時間上午7時），總計有3人受傷。

綜合日本放送協會（NHK）、共同社報導，靜岡縣1日晚間的大氣狀態變得相當不穩定，氣象廳針對該縣中部地區發布龍捲風注意情報，颳起的強風導致多地出現災情，至少10處路樹倒塌、多輛貨車翻覆，布引原地區、勝田上地區、切山下地區、坂部地區至少有40棟建物受損，窗戶玻璃破裂、屋頂牆壁被吹走。

▲▼貨車被強風吹歪傾倒，建築物屋頂牆壁受損。（圖／翻攝自推特）

牧之原市目前已成立災害對策本部，約有200名職員調查受災情形，受災地區居民也在2日一大早收拾家園。一名50歲男性透露，家中窗戶被吹破之後，家裡擺放的物品跟著被吹得東倒西歪，屋頂也沒了，家裡都被雨水淋濕。

這場強風也讓上百戶停電，依據當地2日上午11時統計，仍有570戶無電可用，預計今晚恢復供電。