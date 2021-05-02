火辣女主播「全裸醉倒駕駛座」　一下車全身酒味！消失數周道歉了

記者吳美依／綜合外電報導

美國知名晨間主播菲文（Feven Kay）外型姣好、身材火辣，卻被發現全裸醉倒駕駛座，下車時渾身酒氣，因觸犯魯莽駕駛罪（reckless driving）等罪行而遭拘留。她近日在Fox 5新聞台上證實此事，並且公開道歉。

《拉斯維加斯評論報》等外媒引述警方4月27日的文件報導，菲文3月20日把汽車停在某住宅區的街道上，自己卻在駕駛座呼呼大睡，她被員警叫醒後，步伐踉蹌地下車，拒絕抽血檢測酒精濃度，但坦言「不知道怎麼來到這裡的」。

菲文被指控魯莽駕駛、罔顧人與財產安全，於當日上午7時30分左右被捕，21日被判處1000美元罰金（大約新台幣2.7萬元），且必須參加駕訓班課程。

▲美國Fox 5晨間女主播菲文（Feven Kay）。（圖／翻攝instagram帳號fevenkaynews）

菲文此後在鏡頭前消失數周，引發網友揣測與熱議。她近日才在鏡頭前表示，雖然這是私人事務，但仍想藉此機會向所有關心自己的觀眾道歉，並且解釋清楚，「你們許多人注意到，我已經很多個禮拜沒有播報新聞……在我往前邁進的路上，我希望你們知道，我已從這次經驗中學到教訓，也將繼續努力學習」。

許多粉絲也在社群媒體上表示，「我非常想念在每天開始電影剪輯工作前，聽聽妳的晨間新聞」、「看見妳回來真是太好了」、「歡迎回來」、「大家都很想妳！」

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