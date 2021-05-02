英國夏綠蒂公主6歲了！媽媽掌鏡萌照曝光　變身長髮小淑女

▲英國威廉王子與凱特王妃愛女夏綠蒂公主。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國威廉王子與凱特王妃愛女夏綠蒂公主（Princess Charlotte）2日歡度6歲生日，依據肯辛頓宮發布的最新照片，可見她身穿藍粉碎花連身裙，看著鏡頭露出開心輕鬆的微笑，長髮披肩，已經是一名小淑女。

綜合天空新聞、太陽報報導，夏綠蒂身穿碎花連身裙露出開心微笑的這張照片，是由她的母親凱特王妃本週末親自掌鏡，拍攝地點就在諾福克郡（Norfolk）。王室攝影師亞瑟愛德華茲（Arthur Edwards）表示，夏綠蒂長得越來越像爸爸，而凱特的拍照攝影技術也越來越好。

夏綠蒂生於2015年5月2日上午8時34分，是英國王位第4順位繼承人，排在她的哥哥喬治王子（Prince George）之後。

威廉王子與凱特王妃日前才剛發布結婚10週年的照片及影片，可見2人甜蜜擁抱露出幸福笑容，且在全家人出遊的影片之中，夏綠蒂公主與哥哥喬治王子、弟弟路易王子開心玩耍的模樣，一家人在沙灘散步、草地奔跑、玩翹翹板、生火烤棉花糖的相處時光，極其甜蜜。