▲現場狀況似乎相當混亂。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國威斯康辛州綠灣的歐奈達賭場(Oneida Casino)1日晚間發生槍擊案,現已知至少7人中彈,1名槍手已遭到逮捕。

綜合美聯社、CBS58報導,現場有多名警力處理後續事宜,多個執法機構人員皆到場,賭場也呼籲民眾不要前往該地區,外傳案發當下有50輛至60輛警車趕抵現場。目前賭場已關閉,直到另行通知為止。

當地記者稍早轉推一名女網友在推特上傳的影片,女網友表示,她接獲朋友傳來的影片,得知對方的母親等家人都在案發賭場,現場狀況似乎相當混亂,多人逃出。

My friend just sent me this video. Her mom, aunt, and grandmother are there.