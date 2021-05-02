印度股神！他苦借「1萬多台幣」進場　炒股炒出千億身價

▲印度股神金君瓦拉（Rakesh Jhunjhunwala）。（圖／翻攝Twitter@RakJhun）

記者吳美依／綜合外電報導

印度商業大亨金君瓦拉（Rakesh Jhunjhunwala）從小就對股市很感興趣，一開始勉強借來5000盧比（約新台幣1.5萬元）投資，但憑藉獨到眼光和敏銳度，數十年來在礦業、媒體、財經、生技製藥等產業成功投資，如今不僅獲得「印度巴菲特」美稱，身價也飆漲至33億美元（新台幣近1千億元）。

綜合外媒報導，現年60歲的金君瓦拉從小耳濡目染，最喜歡聽擔任所得稅官員的父親與友人大談投資經，著迷於股市中遊戲與競賽的感覺。他回憶，爸爸總說要常常看報紙，才能迅速發現引發股市波動的新聞；雖然父親不干涉其投資，但拒絕提供資金援助。

金君瓦拉在西德納姆學院（Sydenham College of Commerce & Economics）取得會計師學位與執照後，積極投入股市。他一開始僅以5000盧比進場，1985年和哥哥的客戶借來25萬盧比，以43盧比股價購買5000股塔塔茶葉（Tata Tea）股票，未料股價竟在3個月內漲至143盧比，售出後獲利3倍多，此後展開投資成功之路。

金君瓦拉曾以28盧比股價投資礦業公司Sesa Goa，其股價後來上漲至65盧比；2002年以3盧比股價買下手錶製造商泰坦（Titan）股票，其股價接下來也飆漲至870盧比；2006年以150盧比股價購入LUPINE股票，其股價之後漲至662盧比。

此外，金君瓦拉也成功投資風險分析公司CRISIL、工程公司Praj Industries、製藥公司Aurobindo Pharma等等，如今身為數位娛樂公司Hungama Media、教育培訓公司Aptech董事長，也是生技公司Concord Biotech、財經投資公司Geojit Financial Services董事會成員，能在5個交易日內只靠一項投資賺進近20億盧比（大約新台幣7.4億元），但也不忘投入慈善事業。

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