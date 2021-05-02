　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華郵：中國軍事進逼為迫台灣投降　美國嚇阻不易

▲▼美軍驅逐艦馬斯廷號艦長布瑞格斯中校（左）和副艦長斯萊中校4日近距離觀察遼寧號動向。（圖／取自美國海軍網頁）

▲美軍驅逐艦馬斯廷號艦長布瑞格斯中校（左）和副艦長斯萊中校近距離觀察遼寧號動向。（圖／取自美國海軍網頁）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電

台海情勢近來備受矚目，經濟學人稱台灣是全球最危險地區，華盛頓郵報今天也發表社論指出，中國逐漸在台海、南海升級軍事行動，目的是稱霸東亞、迫使台灣投降，美國要成功嚇阻恐不易。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天發表社論指出，中國一步步在台灣海峽與南海升級軍事行動，為的不只是作秀，而是實質推進稱霸東亞、迫使台灣投降的戰略。

華郵社論指出，數百艘據信受中國解放軍控制、俗稱「小藍人」的中國拖網漁船，3月突然在南海牛軛礁（Whitsun Reef）附近集結。美國國務院撐腰下，菲律賓官員大聲斥責中國最新侵略行動，但最近報導顯示，仍有6艘漁船聚集在牛軛礁瀉湖內，其餘船隻則在附近駐留。

同一時間，華郵表示，中國軍隊相對公然地加大對台灣施壓力道。社論引述「華爾街日報」（The Wall Street Journal）上個月報導指出，今年以來有超過260架次共機擾台，去年有380架次；中國航艦上個月也駛過台灣周邊海域，北京當局透過聲明表示，未來會定期進行類似演練。

華郵指出，很少有分析師預期中國會在不久的將來，對台灣或在南海採取軍事攻勢，但與上個月宣布自烏克蘭邊境撤軍的俄羅斯不同的是，中國國家主席習近平政權要的不只是在政治或外交上得分。

華郵引述史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）研究員歐斯林（Michael Auslin）說，中國正持續消磨台灣空軍，因為只要每次有共機靠近，台灣空軍都得出動；而若中國控制牛軛礁，則能在掌控南海與區域重要航道上取得另一有利位置。

華郵表示，美國總統拜登（Joe Biden）政府並未忽視北京挑釁，除了在言語上挺菲律賓，也升級與台灣的外交接觸。拜登政府雖尚未採納外界建議，廢除美國長年對台「戰略模糊」政策，但透過聲明強調對台承諾「堅若磐石」；拜登上任以來，美國軍艦也無視中國區域主張，3次駛進南海。

不過，華郵認為，類似作為抑或是強化與印度、澳洲與日本的「四方安全對話」（Quad）夥伴關係，都不太可能逆轉中國逐步軍事升級行動。

華郵直指，美國與盟友的堅定立場，雖似乎促使俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）對烏克蘭收手，「但要嚇阻習近平，可是一項複雜許多的挑戰」。

ET快訊
「中油的油比較純」是都市傳說？　網推1關鍵：真的有差
網紅「薄紗透視裝」現身休息站！巨乳僅遮2點　孩子路過看傻眼
獨家／何孟遠、荳荳分手始末曝光　演藝事業全停擺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華郵：中國軍事進逼為迫台灣投降　美國嚇阻不易

地軸傾斜角度改變！　研究：「地表最大面積物體」重量轉移導致

解放軍護衛艦基隆外海現蹤衛星照曝！　台日軍艦緊追聯合跟監

南非祖魯王室半年內3死疑雲！　攝政王即位35天病發駕崩

搭檔賀錦麗！延攬戴琦等亞裔入閣　拜登政府驕傲慶亞太裔傳統月

法國ICU重症病患連5日下降　馬克宏將逐步鬆綁防疫封鎖措施

伊朗首席談判代表：美國對石油和銀行等制裁將解除

快訊／印度疫情惡化！首名49歲台籍幹部染疫身亡　已11台人確診

美防長：下一場大戰會「非常不一樣」！　首場政策演說暗指中國

不滿遭碎念！27歲男持刀砍殺親姊「棄屍水溝」　盜領存款苟活被逮

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

「台版楊冪」簡莉紋針灸肺塌陷險送命　中醫診所和解條件「拍2支廣告」她傻眼

華郵：中國軍事進逼為迫台灣投降　美國嚇阻不易

地軸傾斜角度改變！　研究：「地表最大面積物體」重量轉移導致

解放軍護衛艦基隆外海現蹤衛星照曝！　台日軍艦緊追聯合跟監

南非祖魯王室半年內3死疑雲！　攝政王即位35天病發駕崩

搭檔賀錦麗！延攬戴琦等亞裔入閣　拜登政府驕傲慶亞太裔傳統月

法國ICU重症病患連5日下降　馬克宏將逐步鬆綁防疫封鎖措施

伊朗首席談判代表：美國對石油和銀行等制裁將解除

快訊／印度疫情惡化！首名49歲台籍幹部染疫身亡　已11台人確診

美防長：下一場大戰會「非常不一樣」！　首場政策演說暗指中國

不滿遭碎念！27歲男持刀砍殺親姊「棄屍水溝」　盜領存款苟活被逮

統測9.6萬名考生應試！如有發燒將安排「防疫試場」

「要黃珊珊也想一下」柯文哲市政出考題　磨練接班人黃珊珊

新人王熱門「球三弟」神奇復出　開場就秀傳球美技

經典SNK街機遊戲改編　手遊《侍魂：朧月傳說》開放事前登錄註冊

「全台最貴豪宅」曝光　台商2個月砸13.6億現金包辦26樓

42歲濱崎步低調生了第2胎！親證實喜訊…孩子的爸「真實身分成謎」

收入飆12倍！現在去印度出差「月領年薪72萬」　網熱議該衝嗎

民進黨首都之戰另一張牌　鄭麗君「總統級智庫」5月8日開始啟動

台灣雲豹回來了！　李賢文彩墨創作「 屏東美術館」展出

美和中學排灣族阮少逸錄取台大醫學系　完成從幼萌生心願

國際熱門新聞

快訊／印度疫情惡化　首名台幹亡

父母衝夏威夷旅行　兒染疫病逝

科學家3月就警告快封城！莫迪不聽勸害慘印度

北韓指揮家慘淪肉醬！連開90槍後裝麻袋

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

解放軍艦基隆外海現蹤！　台日雙艦聯合跟監

南非王室半年3死疑雲　攝政王即位35天駕崩

五角大廈關注台灣！台海「兵推圖」曝光

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

美媒：台灣「戰機無用論」　若真的開戰…恐幾分鐘內被殲滅

亞裔入閣！拜登政府驕傲慶亞太裔傳統月

泰王子遭爆「發展遲緩」恐成阿斗國王

法國疫情趨緩　將逐步鬆綁防疫封鎖措施

伊朗：美對石油和銀行等制裁將解除

更多熱門

相關新聞

亞裔入閣！拜登政府驕傲慶亞太裔傳統月

亞裔入閣！拜登政府驕傲慶亞太裔傳統月

5月是美國亞太裔傳統月，美國國務院今天肯定拜登政府內亞裔成員角色，特別點名副總統賀錦麗、美國貿易代表戴琦，作為打破種族玻璃天花板典範，也藉此機會譴責攻擊亞裔事件。

美防長：下一場大戰會非常不一樣

美防長：下一場大戰會非常不一樣

美媒：台灣「戰機無用論」　若真的開戰…恐幾分鐘內被殲滅

美媒：台灣「戰機無用論」　若真的開戰…恐幾分鐘內被殲滅

女川粉闖國會中彈亡　家屬擬求償2.8億元

女川粉闖國會中彈亡　家屬擬求償2.8億元

父母衝夏威夷旅行　兒染疫病逝

父母衝夏威夷旅行　兒染疫病逝

關鍵字：

華盛頓郵報北美要聞美中台美台台海軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

60歲爸抽屜藏壯陽藥！女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

獨／何孟遠崩潰萌生「不好的念頭」

蔡英文公布「本土病例足跡」！遍布5縣市

獨家／何孟遠荳荳分手始末曝光

朋友妻進單身男帳篷！她目睹苦忍1個月：該說嗎？

網紅巨乳透視裝　孩子路過看傻眼

何孟遠控元元、陳敬宣煽動荳荳

元元遭何孟遠爆是飯局妹、笑荳荳窮酸　氣炸回應

確診女足跡曝光　遊樂區狂玩2天

看到幼兒園老師刺青！家長想公審遭砲翻

嚇死！看韓劇要關15年　北韓1萬學生火速自首

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面