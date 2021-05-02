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南非祖魯王室半年內3死疑雲！　攝政王即位35天病發駕崩

▲▼南非祖魯王室半年內3人死亡　攝政女王即位一個月就駕崩。（圖／翻攝自推特「@KingMntungwa」）

▲攝政王芒方碧即位一個月便因未公開的疾病逝世。（圖／翻攝自推特「@KingMntungwa」）

記者張靖榕／綜合外電報導

南非祖魯王室日前宣布，65歲的攝政王芒方碧（Queen Mantfombi）逝世，為祖魯王室半年內死亡的第三人。一個月前祖魯王茲維利堤尼 （Goodwill Zwelithini）因糖尿病駕崩，芒方碧接下王室哀悼期間的攝政王職位，但短短一個月便因病；祖魯王子勒圖庫圖拉（Prince Lethukuthula）則在去年11月陳屍南非首都公寓，外界懷疑其是遭謀殺身亡。

綜合BBC和南非當地媒體報導，攝政王芒方碧於本月29日猝逝，此前一周曾因不明原因疾病被送往醫院治療；芒方碧的總理布勒列齊（Prince Mangosuthu Buthelezi）證實，芒方碧之死讓祖魯王室措手不及，對王室帶來的衝擊巨大。外界懷疑芒方碧在接手王室最高權力短短不到一個月內便猝逝，恐怕遭人下藥謀殺，但她的總理駁斥這項謠言，並指出芒方碧其實患病已有一段時日，但不願多談其疾病的相關細節。

▲▼南非祖魯王室半年內3人死亡　攝政女王即位一個月就駕崩。（圖／翻攝自推特「@KingMntungwa」）

▲祖魯王室半年內接連3死，外界懷疑內情不單純。（圖／翻攝自推特「@KingMntungwa」）

目前尚未確認芒方碧的繼任者為何人，而基於王室內部的分歧和隔閡，預料將會有一場爭奪王位之戰。布勒列齊表示他想向祖魯人民保證很快就會選出繼任者，領導層不會出現真空。

祖魯族是南非第一大族，人口共有1100萬人，儘管祖魯王室並未擁有實質政治權力，而且在南非社會內的定位大多為象徵性、儀式性的，但仍有一定影響力，每年還能撥得490萬美元的預算。

芒方碧在今年3月24日接下攝政王的王位，因其72歲的丈夫、祖魯王茲維利堤尼因糖尿病相關併發症逝世，遺囑中指名由其在王室過渡期間，擔任攝政王。

祖魯社會為一夫多妻制，芒方碧是茲維利堤尼的第3名妻子，但其出身是王妻之中地位最高的，她膝下有5男3女，最年長的兒子王子米蘇祖魯（Prince Misuzulu）被認為是最有可能繼任王位的人。

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