美媒：台灣「戰機無用論」　若真的開戰…恐幾分鐘內被殲滅

▲中華民國空軍F-16戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）

記者張寧倢／編譯

美國國防部4月底宣布批准一項對台軍售，由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）為台灣提供F-16戰機的改良型AGM-88飛彈，台灣中科院也首度證實，正在研發國造戰機。然而，《富比士》雜誌卻在報導中直言，即使台灣研發新型戰機，在與中國開戰之後，可能不到幾分鐘就會遭到全數殲滅。

根據美國《富比士》雜誌報導，台灣正欲購買新的F-16戰機，也致力於建造本地設計的輕型戰機，總計花費可能達120億美元，但這可能是個「壞主意」，因為兩岸若真的發生戰爭，中華民國空軍基地可能無法承受中國人民解放軍的數千枚火箭與巡弋飛彈的打擊，就算能順利起飛，任何一架國軍戰機在空中都將面臨可怕的風險，因為中國大陸能出動的戰機比台灣多出數百架，屆時台灣空軍應該沒多久就遭到殲滅。

出於這些原因，部分專家建議台灣應該採取「不對稱」的優勢來保衛領空，而不是試圖以武力抗衡中國，例如，發射遠程導彈轟炸中國機場、將地對空導彈藏在山區、部署無人戰機群等方式。

報導稱，即使在戰場上可能難以長時間存活，但台灣政府似乎決心使用有人駕駛的戰機，甚至宣布將花費數十億美元建造戰機。然而，台灣現在包含300架前線戰機與100架訓練中隊的噴氣式飛機全都在老化，台灣潮濕的氣候導致機械腐蝕更是一個持續存在的問題。

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