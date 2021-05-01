美防長：下一場大戰會「非常不一樣」！　首場政策演說暗指中國

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國防部長奧斯汀週五（4月30日）首度發表重要政策演說時提到，下一場重大戰役將與過去的「舊時戰爭」（the old wars）大為不同，美國要為未來潛在衝突做好準備，提升科技發展、強化整合全球軍事行動，達到「快速理解、快速決策、快速行動」。

綜合路透、美聯社報導，奧斯汀（Lloyd Austin）週五現身夏威夷珍珠港，出席新任印太司令部司令交接儀式，強調「我們打下一場大戰的方式，與以往戰爭相比有著很大的不同」，美軍不能自滿於認定自己是當今世界最強大、最有能力的軍隊，「不是在我們潛在對手有意削弱我們優勢的時候」。

奧斯汀並未明確提到中國或俄羅斯等競爭對手。但美聯社分析，他指的就是中國，因為在美國過去20年致力於打擊激進組織之際，北京政府持續推動軍事現代化，加快部署各式各樣的精密武器。

奧斯汀並未提及印太地區可能爆發衝突的具體地點，但強調美國必須發展新的國防視野，善用發展量子電腦、人工智慧和邊緣運算等新科技，取得同步接收、處理、吸收及傳播資訊的能力，且未來無法預測，「因此我們現在需要的是正確結合科技、運作概念和能力，產生可靠靈活且強大的網絡組織，壓制對手。」

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