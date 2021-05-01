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騎單車直盯「蜜桃臀」！2天12女慘遭狼爪　男嫌驚曝：她先引誘我

▲女生，女子，跑步，運動，腹肌，身材，慢跑，健身。（圖／pixabay）

▲英國一名色狼專挑穿緊身褲運動的女性下手。（圖／pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國威爾斯南部地區一名27歲男子日前連續2天性騷擾10名婦女與2名女孩，他騎著腳踏車鎖定那些外出慢跑或散步的女性，抓了她們的屁股，然後迅速騎車離開。男子向警方表示，他的目標是那些穿著緊身褲、下半身曲線明顯可見的女性，因為她們不應該穿成那樣引誘男性。

綜合BBC與《每日郵報》報導，斯旺西（Swansea）地區2月12日與13日發生了13起性騷擾襲擊案件，其中8起襲擊發生在4小時之內。27歲男性嫌犯史密斯（Oliver Smith）在公園騎著腳踏車，從背後接近那些外出慢跑、上班的女性，抓了她們的屁股之後逃離，包括遭受2次襲擊的同一人在內，共有10名婦女受害，另外還有2名年紀較輕的女孩，受害者年齡介於12歲至45歲不等。

▲▼27歲男性嫌犯史密斯（Oliver Smith）在2天之內連續襲擊12名女性。（圖／取自英國南威爾斯警方）

▲27歲男性嫌犯史密斯（Oliver Smith）在2天之內連續襲擊12名女性。（圖／取自英國南威爾斯警方）

報導指出，史密斯犯案後被他的同校友人認出，警方成功循線逮人。史密斯被捕後向警方供稱，他對穿著萊卡彈性材質衣物的女性感到憤怒，故將目標鎖定在那些身穿短外套、緊身褲，導致下半身曲線明顯可見的女性，因為他認為讓男人在路上看到這景象是很不公平的。史密斯稱，當他面對到哭泣的受害者，雖然也很難過，但這全都是因為她們穿了誘惑男性的服裝。

檢察官普靈（Dean Pulling）在刑事法庭上表示，史密斯早在去年12月就首度犯罪，迄今共有18名女性受害，史密斯會故意穿著黑色或深色帽T，並戴上帽子掩飾自己，由於事發在疫情封鎖期間，人們對新冠肺炎的擔憂，加上無法與友人隨意群聚，更加引起了受害女性的恐懼與憤怒。史密斯在法庭上承認了10項碰觸碰性犯罪的指控、1項觸摸13歲以下兒童與1項企圖性侵的指控。

史密斯的律師在法庭上反駁稱，精神疾病學家認為被告有自閉症、思想異常的跡象，但史密斯本人拒絕接受相關評估。刑事法庭法官沃爾特斯（Guy Walters）最終判處史密斯3年有期徒刑，並將他列入終身性犯罪者名單，以及一項無限期的性傷害預防警令，「這是一場性侵犯的計畫，雖然在本案中只有觸碰到屁股，但對受害者已經造成深遠的影響。」

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