退役女川粉闖國會中彈亡　家屬擬求償2.8億元！10日內開告警方

▲空軍退伍女軍人巴比特在1月6日國會暴動事件中,遭國會警察開槍喪命。(圖/翻攝自Twitter/Ashli_Babbitt)

記者詹雅婷/綜合報導

美國國會今年1月6日發生暴動,大批川普支持者闖入國會大廈抗議大選結果,空軍退伍女軍人巴比特(Ashli Babbitt)遭警方槍擊喪命。如今,死者家屬計畫控告國會警察及當初開槍的該名員警,求償至少1000萬美元(約新台幣2.8億元)。

綜合CBS8、Zenger News報導,巴比特是川普支持者,在1月6日也闖入國會大廈,但就在她準備爬過一扇窗時,一名國會警察朝她開槍,她則是向後傾倒在地,當場血流不止,接著被放上擔架抬離現場,最終因傷勢過重在醫院過世。現已知她曾在美國空軍服役長達14年。

歷經相關審查,美國司法部4月14日裁定不起訴該名開槍的國會員警,主張證據不足及正當防衛。如今死者家屬聘請律師羅伯特(Terry Robert),想替巴比特討回公道。

羅伯特宣稱,他已知道該名開槍警察的名字,也握有對方過去在警局的紀錄,將於10日內通知國會警察準備向華盛頓特區聯邦地方法院提起訴訟一事,求償金額上看千萬美元。

