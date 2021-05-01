「他不是對手」警政署長逼局長交手機　基層傻眼：根本洗臉

▲北市警局2起重傷警紀事件，引發警政署長鬥北市警局長的戲碼。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市連日上演黑衣人闖警所砸電腦，又爆出黑幫槍手風光投案，連日躍上新聞版面，但警政署長陳家欽非但要求北市警局長陳嘉昌交手機給刑事局，並接受測謊，還跳過北市長柯文哲要撤換北投分局長，事後透過副市長黃珊珊出面協調。

北市警局接連爆發重傷警紀事件，其中抱括黑衣人闖分局砸毀電腦，事後竟傳出找民意代表介入關說，署長陳家欽大動作發新聞稿，要求北市警局長陳嘉昌交出手機自清，並且接受測謊，讓基層感到吃驚「根本洗臉局長」。

但是陳嘉昌也主動聯繫北檢，希望能夠到北檢接受訊問，並將手機交給北檢還原，完全回擊警政署長陳家欽提出「將手機交給刑事局」的要求，還帶著松山分局長林志誠前往北檢交付公務、私人2支手機。

另外北投槍擊案，北聯幫2名槍手搭乘百萬名車，由小弟撐雨傘風光投案，也讓陳家欽相當不滿，還直接告知北市警局長陳嘉昌要撤換分局長，甚至要求北投分局長陳炯志下台負責。

在4月30日下午，「署務會報」視訊會議，署長陳家欽也當場在會中說明，言下之意表示，陳局長只剩下不到3個月的任期，不是我的競爭對手，讓許多與會的警官當場無言。

1名中階幹部表示，警政署身為全國最高警政單位，但是卻在案發後沒有幫忙，本應出面協助處理善後事宜，反而倒打一耙，引起警界一陣譁然，甚至還發新聞稿要市警局長交出手機調閱通聯自清，實在前所未聞。

1名基層警員感嘆，雖然北市2起事件重傷北市警紀，但警政署的態度也不免讓人覺得「落井下石」，沒有幫到忙就算了，還發新聞稿要求高階警官交手機、測謊，讓人感覺根本就是在洗北市警局長陳嘉昌的臉。

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