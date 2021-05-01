　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「他不是對手」警政署長逼局長交手機　基層傻眼：根本洗臉

▲▼傳聞民代「關說」黑衣人砸松山分局，北市警局長陳嘉昌表示將配合調查，提供通聯以及測謊。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市警局2起重傷警紀事件，引發警政署長鬥北市警局長的戲碼。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市連日上演黑衣人闖警所砸電腦，又爆出黑幫槍手風光投案，連日躍上新聞版面，但警政署長陳家欽非但要求北市警局長陳嘉昌交手機給刑事局，並接受測謊，還跳過北市長柯文哲要撤換北投分局長，事後透過副市長黃珊珊出面協調。

北市警局接連爆發重傷警紀事件，其中抱括黑衣人闖分局砸毀電腦，事後竟傳出找民意代表介入關說，署長陳家欽大動作發新聞稿，要求北市警局長陳嘉昌交出手機自清，並且接受測謊，讓基層感到吃驚「根本洗臉局長」。

但是陳嘉昌也主動聯繫北檢，希望能夠到北檢接受訊問，並將手機交給北檢還原，完全回擊警政署長陳家欽提出「將手機交給刑事局」的要求，還帶著松山分局長林志誠前往北檢交付公務、私人2支手機。

另外北投槍擊案，北聯幫2名槍手搭乘百萬名車，由小弟撐雨傘風光投案，也讓陳家欽相當不滿，還直接告知北市警局長陳嘉昌要撤換分局長，甚至要求北投分局長陳炯志下台負責。

在4月30日下午，「署務會報」視訊會議，署長陳家欽也當場在會中說明，言下之意表示，陳局長只剩下不到3個月的任期，不是我的競爭對手，讓許多與會的警官當場無言。

1名中階幹部表示，警政署身為全國最高警政單位，但是卻在案發後沒有幫忙，本應出面協助處理善後事宜，反而倒打一耙，引起警界一陣譁然，甚至還發新聞稿要市警局長交出手機調閱通聯自清，實在前所未聞。

1名基層警員感嘆，雖然北市2起事件重傷北市警紀，但警政署的態度也不免讓人覺得「落井下石」，沒有幫到忙就算了，還發新聞稿要求高階警官交手機、測謊，讓人感覺根本就是在洗北市警局長陳嘉昌的臉。

曾是北聯大哥也管不動兒子！趙介佑老出包還捅人　害老爸辭會長職

固執女退門號「拒結清帳單」咆哮　挨噴辣椒水怒控警：執法過當

ET快訊
快訊／阿里山公路車禍事故！休旅車下坡擦撞山壁　3大3小受傷送
周孝安升格當爸「小9歲陳天仁懷女娃」　暖喊話：我來扛
永和騎士「攔腰撞」左轉車燒成火球畫面曝…3人倒地不起
人妻參加「熟女身體實驗室」轉性　愛上小20歲嫩妹銷魂1天1夜
絕美禮生「比基尼照」曝！　火辣曲線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／阿里山公路車禍事故！休旅車下坡擦撞山壁　3大3小受傷送醫

永和騎士「攔腰撞」左轉機車！整車燒成火球…3人倒地不起

他想買違禁品卻「神明埋單」　警抓交通違規「順眼」逮：惡有惡報

心機女組頭逼債「請吃漢堡」賭客報警哭：救我！　警攻堅見秘笈

「他不是對手」警政署長逼局長交手機　基層傻眼：根本洗臉

快訊／中山區大樓火警滅「飄氣油味」　她被逮：氣男友女兒偷東西

妻參加熟女身體實驗室！戀上小20歲嫩妹：連續銷魂1天1夜…夫崩潰

買貓跳台驚見「米奇一家」　女收納師崩潰爆料！業者委屈喊冤

比蘇大媽強！丈夫與黑道圍標檢堅持要關他　妻拿婆婆這事救出老公

高雄男與新歡甜蜜產子！「失聯8年」妻突現身提告　他接通知超錯愕

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

前所長哽咽「對不起全國警察！」　談監視器被格式化：皆據實以告

超派米克斯狂吠誓死捍衛家園！　郵差先生調皮放慢動作悄悄離開

厭世臉服務生遇上奧客大鬧餐廳　一言不合就客訴！網笑：好真實

快訊／阿里山公路車禍事故！休旅車下坡擦撞山壁　3大3小受傷送醫

永和騎士「攔腰撞」左轉機車！整車燒成火球…3人倒地不起

他想買違禁品卻「神明埋單」　警抓交通違規「順眼」逮：惡有惡報

心機女組頭逼債「請吃漢堡」賭客報警哭：救我！　警攻堅見秘笈

「他不是對手」警政署長逼局長交手機　基層傻眼：根本洗臉

快訊／中山區大樓火警滅「飄氣油味」　她被逮：氣男友女兒偷東西

妻參加熟女身體實驗室！戀上小20歲嫩妹：連續銷魂1天1夜…夫崩潰

買貓跳台驚見「米奇一家」　女收納師崩潰爆料！業者委屈喊冤

比蘇大媽強！丈夫與黑道圍標檢堅持要關他　妻拿婆婆這事救出老公

高雄男與新歡甜蜜產子！「失聯8年」妻突現身提告　他接通知超錯愕

泰迪對決一勝難求邦威　運彩看好統一獅

印度警撤走氧氣瓶給VIP！男跪地哭求「我媽會死」　撐2hrs就離世

快訊／阿里山公路車禍事故！休旅車下坡擦撞山壁　3大3小受傷送醫

蔡依林超狂撞衫《后翼棄兵》女星！「差15歲」網看傻：呸姐完勝

美中競爭升級！拜登演說撂狠話「遭無視」　CNN：北京有信心獲勝

本國籍機師與外籍機師混住　鄭文燦：這樣的錯誤不應該發生

味全龍對戰5連敗　台灣運彩開盤看好桃猿

南港幼兒園超收53人！遭罰84萬　教育局：家長可要求全額退費

梅雨要等到6月「強度偏弱」！吳聖宇：旱象解除還有很大變數

周孝安升格當爸「小9歲陳天仁懷女娃」　暖喊話：別擔心，我來扛

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

社會熱門新聞

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死　同學直擊嚇傻

16歲女學霸遭輾亡　父：公車靠著妹妹停下

台中女高中生遭撞死　司機：只有2個選擇

高一女赴美進修卻被撞死　父痛：整條馬路都是屍塊

高級旅館員工「廁所不倫」打工妹　判賠40萬

輾斃高一女學霸！司機赴靈堂「8度鞠躬致歉」　

趙介佑警局「拍照PO臉書」北投分局被問到結巴：痾

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

18歲雙載機車闖紅燈遭撞飛　2人飛落水圳1死1失蹤

新北女童被「無牽繩狗」撕咬見骨　母淚：飼主是累犯

三重警上酒店嗆聲　被調職後火速改名

快訊／男子衝出派出所5警狂追　搜出粉末包

煞車失靈！司機只能繼續開撞死人　網：不能按喇叭？

更多熱門

相關新聞

柯文哲喊話警政署：不要趁亂安插自己人

柯文哲喊話警政署：不要趁亂安插自己人

台北市警察局松山分局中崙派出所16日遭多名黑衣人闖入，事情曝光後，北市警方除前後說法不一致外，還扯出所長滅證、民代關說疑雲，觸怒警政署。不過，對於警政署對相關人員祭出的調職懲處，台北市長柯文哲30日坦言事前不知情，並稱北市府態度是等案情釐清再處理，以免作出不正確的判斷。而柯也冷不防表示，「不要趁亂安插自己的人」。

快訊／柯文哲批陳家欽違反程序正義

快訊／柯文哲批陳家欽違反程序正義

黑衣人闖警局砸電腦滅證　蘇貞昌：徹查到底

黑衣人闖警局砸電腦滅證　蘇貞昌：徹查到底

即／松山分局之亂　北市警局長晚間上火線說明

即／松山分局之亂　北市警局長晚間上火線說明

中壢警盤查惹議、松山分局遭闖！葉毓蘭提2大問題

中壢警盤查惹議、松山分局遭闖！葉毓蘭提2大問題

關鍵字：

警紀北市警局警政署

讀者迴響

熱門新聞

鬼澤CP 8年了！鬼鬼曬照喊話玉澤演勾回憶殺

案1128按摩兩小時！3月才查獲「小姐做半套」

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

福原愛激怒日本人2原因「非偷吃」

《7號房》鄭元燮離世！冤獄15年遺願：想活在沒拷問的世上

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

瑞莎拗她來教台灣選手！「閨蜜教練」背景超狂

上班突然跑回家　竟撞見公公偷吃陌生女子

抬頭驚見一線生雞！挺大圓肚休息

「台灣第一AV男優」床上摸Lulu！

驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死　同學直擊嚇傻

印度神童最新預言曝！9月將爆第3波疫情高峰

16歲女學霸遭輾亡　父：公車靠著妹妹停下

更多

最夯影音

更多
清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇
撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面