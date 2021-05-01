白宮國安顧問：美挺台海穩定　向中表明「反對單方面改變現狀」

▲白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）於30日的虛擬論壇上表示，美國對中國的全面戰略仍在制定中，但華府承諾將以穩定、明確、堅定的態度處理台灣問題，而美國的立場很簡單，支持「一個中國」政策、信守《台灣關係法》與六項保證，並且「反對單方面改變現狀」。

根據《日經亞洲》報導，蘇利文30日在美國智庫「阿斯彭研究所」（Aspen Institute）中談到對華政策時表示，在習近平的帶領下，對台灣施壓的必要性成為當前中國外交的核心特徵，台灣對中國長期威望與穩定至關重要，因此華府需要繼續履行《台灣關係法》所規定的義務，協助台灣自衛、深化與台灣的經濟、教育的連結，同時提高印度-太平洋地區國家對台海問題的關切。

蘇利文表示，美國希望看到的是兩岸關係穩定，反對單方面改變現狀，先前，美方已向中國傳達這一要點，並向台灣以及包含日本在內的盟友確認過此認知。報導指出，隨著拜登總統上任超過100天，進入任期的下一階段，美國仍在進行政策審議、與盟友磋商，希望以多邊主義戰略制定一個全面性的政府，來對抗中國，其中包含經濟、貿易與科技等挑戰。

蘇利文說，美國無意遏制中國或「發動新冷戰」，甚至陷入衝突，華盛頓的目標是透過積極競爭與連結盟友，為相同價值觀、普世價值而努力，「我們將富有耐心、有系統地處理台海問題，我相信北京方面也正注意到這一點。」

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