印度單日40萬確診創新高　心碎1幕！「夫扛愛妻屍」徒步3km下葬

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度政府1日公布新冠疫情最新統計，過去24小時新增確診來到40萬1993人，突破40萬大關。慘重疫情衝擊各地人民原有的生活，一名男子上月25日扛著病逝愛妻遺體，徒步走3公里到墓地下葬，且期間完全沒有人伸出援手，就因為該名女子被懷疑染疫。

綜合《新印度快報》等外媒報導，事發於泰倫加納邦南部小鎮卡馬雷迪（Kamareddy），史瓦米（Swami）與妻子娜珈拉克西瀰（Nagalaxmi）過去住在當地火車站附近，以乞討維生，但她前陣子因身體不適喪命。

儘管鐵路警察給史瓦米2500盧比（約新台幣940元），讓他為妻子辦理身後事，但因為外界懷疑娜珈拉克西瀰是因為感染新冠病逝，史瓦米找不到能夠把妻子遺體運至墓地的車輛。依據路邊監視器畫面，他最終把妻子遺體扛在肩上，徒步約3公里、歷經數小時才抵達墓地，為愛妻辦理身後事。

印度各地慘重疫情衝擊人民原有的生活，依據衛生部門1日公布的最新統計，過去24小時有40萬1993人確診、3523人死亡，首度突破單日40萬人染疫大關，創下自疫情爆發以來最高紀錄，全境累計1916萬4969人染疫。