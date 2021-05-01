憂中國侵台迫在眉睫！美印太司令剛上任就訪日　與菅義偉協商抗中

▲原太平洋艦隊司令阿基里諾於30日就任美國印太司令部司令。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

原本擔任美國海軍上將、太平洋艦隊司令的阿基里諾（John Aquilino），於昨（30）日正式就任美國印度太平洋司令部新任司令，為了防堵值中國在軍事上的步步進逼，將馬不停蹄於5月下旬造訪日本，針對台海問題、美日對中震懾問題展開協商，並安排與日本首相菅義偉進行會談。

根據日媒《共同社》報導，阿基里諾才剛上任不久就必須前往日本，這顯示日美同盟的堅固與重要的合作關係。日美兩國政府相關人士透露，阿基里諾到訪日本後將拜會與日本防衛大臣岸信夫與統合幕僚長山崎幸，針對上述議題進行協商，並會晤菅義偉。

除了台海議題外，近年中國公務船不斷駛入包括釣魚台（日本稱尖閣諸島）在內的日本領海，而韓半島（朝鮮半島）無核化與北韓（朝鮮）綁架日籍公民等議題亦相當重要，阿基里諾對此將與日方進行對話，確立攜手共創「自由開放的印度太平洋」。

據悉，阿基里諾先前在參議院提名聽證會上憂心忡忡，對於中國併吞台灣的威脅，直呼「比許多人理解的更加迫在眉睫」。

當時他分析，中國共產黨的復興已處在火上眉梢的重要關頭，因此將收復、統一（併吞）台灣視為重要任務，且台灣所處的經濟與戰略位置極為重要，一旦中國掌握台灣海峽，不僅美國在同盟與夥伴之間的地位受到威脅，全球3分之2的貿易恐也會被影響。