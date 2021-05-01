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美日韓參謀長夏威夷會晤！擔憂「北韓核武」...擬加強三國合作

▲▼美日韓3國參謀議長聚集在美國夏威夷，針對北韓核武等議題開會。（圖／達志影像）

▲美日韓3國參謀議長聚集在美國夏威夷，針對北韓核武等議題開會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美、日、韓三國參謀長於昨（4月30）日前往夏威夷，針對北韓（朝鮮）核武議題進行會議，表達對北韓核武與發展戰略飛彈的強烈憂慮，並在會後重申三國合作的重要性。

根據韓媒《韓聯社》、日媒《共同社》報導，美國參謀長聯席會議主席馬克•麥利（Mark Milley）、日本自衛隊統合幕僚長山崎幸二、南韓聯合參謀議長元仁哲（원인철）在美國夏威夷表達對北韓核武問題的憂慮，認為在地區內遵循以國際秩序為基礎的規範尤為重要。

元仁哲表示，為維繫韓半島（朝鮮半島）與東北亞地區的和平與穩定，強調美日韓合作的重要性；馬克•麥利向日韓兩國重申履行如鐵搬的防禦承諾，表示已準備好動員所有軍事力量防堵擴張；山崎幸二則強調履行聯合國安理會決議案的重要性。

另外，前任美國印度太平洋司令部司令戴維森（Philip S. Davidson）、新任司令阿基里諾（John Aquilino）、駐日美軍司令施耐德（Kevin Schneider）也有出席，而駐韓美軍司令艾布蘭（Robert B. Abrams）則以視訊會議的方式參加。

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