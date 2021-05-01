北韓指揮家慘淪肉醬！因一句話遭金正恩下令連開90槍　屍塊裝麻袋

▲北韓某合唱團指揮家因說三道四，遭金正恩下令持步槍連射90發慘死。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）金氏政權的暴行，透過外媒的報導時有所聞，繼最高領導人金正恩不滿平壤綜合醫院建設工程延宕、購買中國醫療設備而處死高官，如今來自北韓的資深脫北記者更透露，其實今年2月中旬平壤才發生慘案，在金正恩、李雪主觀賞表演後，合唱團指揮家在平壤所有藝人面前，慘遭軍人持槍連射90發「當眾處決」，屍塊化成肉醬散落一地，裝進麻袋草草了事。

朱成夏（주성하）日前在Youtube頻道上透露，其實北韓首都平壤才於今年2月底迎來一場腥風血雨！金正恩與李雪主趁2月16日被稱為是「光明星節」的金正日誕辰，早上前往錦繡山太陽宮參謁、晚間前往萬壽台藝術劇場觀賞表演，當時是李雪主時隔一年多首度公開露面，因此獲得南韓媒體聚焦報導。

▲金正恩與李雪主2月16日前往平壤萬壽台藝術劇場觀賞紀念公演。（圖／路透社）

朱成夏表示，根據與當地消息人士通話後再三確認的線報，金正恩在表演結束後豎起大拇指稱讚皮影魔術的表演者，不料在事後檢討會時，國家功勳合唱團的指揮家柳賢宇（류현우，通話時稱趙賢宇）聽到金正恩對皮影魔術表演者的稱讚後，竟然不屑表示，「明明表演那麼爛，竟還稱讚得下去......真的是什麼事都可以稱讚耶！」

沒想到事後，卻有人向金正恩告密。於是，平壤當局召集所有參與演出的藝術團隊與表演人員，將柳賢宇綁起來，並命令3名持有AK-47自動步槍的士兵，以10公尺的距離，當眾朝柳賢宇射擊，用盡彈匣內的所有子彈，北韓的彈匣最多可裝30發子彈，因此總計90發子彈射向柳賢宇，使其頓時成為「人肉盾牌」，屍塊碎裂飄散零落，在用鏟子挖起屍塊、裝進麻袋，放進後車廂後消失無蹤。

據悉，朱成夏為一名來自北韓的資深記者，從金日成大學外語學院英語系畢業後，於2002年選擇脫北、因遭到平壤當局政治迫害而進入南韓，目前在南韓《東亞日報》擔任北韓領域記者達19年，聲稱自己關於北韓的報導以及「生死」消息毫無誤報的可能性，且皆透過再三驗證。

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