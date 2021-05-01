日本宮城縣外海發生規模6.6地震　最大震度5強！部分新幹線停駛

▲宮城縣外海1日發生規模6.6地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者詹雅婷／編譯

日本宮城縣外海1日當地上午10時27分（台灣時間上午9時27分）左右，發生規模6.6地震，震源深度約60公里。此次地震並未觸發海嘯。

氣象廳表示，地震最大震度為5強，出現在宮城縣石卷市、大崎市、涌谷町，青森縣、岩手縣、宮城縣南部、福島縣震度則有5弱。日媒也公布地震當下的畫面，可見當時出現劇烈搖晃。

JR東日本等公司表示，東北新幹線全線暫停停駛，常磐線原之町-仙台站之間上下行區間暫停行駛，仙台機場事務所則稱，機場在地震發生後，就已展開跑道檢查作業，並無發現異常。

此外，位在石卷市的「女川原子發電廠」稍早停止運作，在檢查後確認並未出現異常，而福島縣第一及第二核電廠、茨城縣東海第二核電廠也沒有發現異常。