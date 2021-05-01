美中競爭升級！拜登演說撂狠話「遭無視」　CNN：北京有信心獲勝

▲拜登在首次國會演說中表示，其對外政策側重「與中國的競爭」，但「並非尋求衝突」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登在美東時間4月28日晚上9點發表的首場國會演說中，描繪了一幅美國即將與中國展開大國交鋒的畫面，並多次將中國國家主席習近平稱為「獨裁者」，狠批中國的獨裁者是無法贏得未來的。不過，CNN卻認為，在這場美中角力中，中國政府明顯是信心滿滿的。

據CNN報導，拜登在國會上的言論並未在中國引起漣漪。在被問及對拜登演講的回應時，中國外交部發言人汪文斌僅表示，美方的言論不過是對中國的崛起感到不安和嫉妒，他們總是習慣將矛頭指向中國，但這是一種偏見，也是缺乏自信的表現，「我們希望美方摒棄對中國的酸葡萄心理，和平理性看待中國的發展」。

CNN認為，對比拜登的言論與北京的反應，明顯可見兩國之間的角色已產生變化。美國過去一直都扮演著為其他國家設定道德、經濟和政治標準的角色，但隨著中國的實力增加，美國政府開始從科技技術、地緣影響力等方面，去比較自身與中國的條件。

▲CNN認為，中國政府在這場大國較量中明顯有著更多的信心。（圖／達志影像／美聯社攝）

CNN指出，中共近年對中國越來越有信心，他們認為，中國正處於上升期，而且總有一天會超越西方國家的對手們。中國的觀點在川普政府執政期間被證實，儘管川普的對中政策都較為強硬，但許多中國民族主義者認為，川普的政策無一不是在為中國在國際間提供了更大的平台。

2018年6月，美中2國開始了漫長的貿易戰，習近平當時就告訴其下屬們，「東方在崛起，西方在衰落」，中國已進入近代發展以來的「最佳時機」，世界也正經歷著「百年難見的變化」。儘管北京一再強調，中國專注於自身發展，無意推廣其政治制度或發展模式，但對黨內高層而言，國際社會對中國思想和政治制度的承認一直很重要。

中國在新冠肺炎大流行中迅速控制疫情的能力，進一步地證明了這個大國已經崛起。儘管該國在疫情爆發初期處理不當，但其後續的行動都是其威權政治制度優越性的生動證明，而西方政府的反應遲緩則被視為民主制度的致命弱點。

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