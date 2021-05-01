氧氣瓶竟變「滅火器」！印度2失業男網路詐騙　病患買錯氧氣枉死

▲印度新冠疫情嚴重，醫用氧氣等物資嚴重短缺。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度4月30日新增確診突破38.6萬人，累計確診數高達1876萬例。在疫情慘重之下，竟有不肖人士以滅火器佯裝成氧氣鋼瓶，高價販賣給心急如焚的家屬，而且至少有1位病患死於這場騙局。警方追查後，目前已經逮捕了2名男子。

根據《今日印度》報導，德里（Delhi）警方調閱監視器畫面，成功逮捕了2名男性詐欺犯蕭翰（Ashutosh Chauhan）與阿尤許（Ayush），同時查獲了4個滅火器。在持續地審訊之下，嫌犯才終於認罪稱，他們在失業後開始販賣「假貨」騙錢，以滅火器佯裝成充飽氧氣的鋼瓶，透過網路販賣給那些新冠病患或家屬，等受騙者付完款項後，他們隨即失聯。

家屬阿蘿拉（Geeta Arora）表示，她的親人染疫後出現嚴重症狀，卻苦等不到病床，於是她透過WhatsApp向2名男子以1萬盧比（約新台幣3800元）的價格購買一瓶氧氣，雙方相約地鐵站面交，但直到交至病患手中，她才發現鋼瓶根本只是一個空的滅火器。另一位32歲家屬表示，若不是因為買錯氧氣，染疫的姐夫原本有機會能活下來的。

報導稱，印度截至4月30日已有將近1900萬人染疫、超過20.8萬人死亡，許多家屬透過非常規手段獲取醫療氧氣，反映出印度人的極度絕望。在黑市中，呼吸器、病床、抗病毒藥物瑞德西韋等醫療相關用品價格不斐，如今其中更出現不良的詐欺犯在利用黑市市場。

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